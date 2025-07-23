شكرا لقرائتكم خبر عن بطلب ترامب.. شركة مياه غازية تطرح مشروبا جديدا على ذوق الرئيس الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

أكدت شركة كوكاكولا، أنها ستطرح مشروبا جديدا مصنوع من سكر القصب فى الولايات المتحدة، عقب منشور للرئيس دونالد ترامب على مواقع التواصل الاجتماعى الأسبوع الماضى، قال فيه إنه أقنع الشركة باستبدال شراب الذرة عالى الفركتوز، وفقا لشبكة سى إن إن.

وأعلنت الشركة فى تقرير أرباحها، أنها ستطلق فى الخريف ضمن ما أطلقت عليه "أجندتها الابتكارية المستمرة" مشروب جديد مصنوع من سكر القصب الأمريكى ضمن مجموعة منتجاتها، وأشار التقرير إلى أن الشركة تستخدم بالفعل سكر القصب فى بعد أنواع كوكاكولا ضمنها تلك التى تباع فى المكسيك.



وقالت كوكاكولا فى بيان: "صممت هذه الإضافة لتكملة محفظة منتجاتها الأساسية القوية، وتوفير خيارات أوسع تناسب مختلف المناسبات والتفضيلات" وقد تكشف الشركة عن مزيد من التفاصيل فى مكالمة الأرباح مع محللى وول ستريت فى وقت لاحق من هذا الصباح.

وفى الأسبوع الماضى، صرح ترامب بأن كوكاكولا "وافقت" على استخدام سكر القصب فى مشروباتها لكن إعلان يوم الثلاثاء يكشف أن وصفة كوكاكولا الرئيسية لم تتغير، وستواصل استخدام شراب الذرة عالى الفركتوز بدلًا من ذلك، ستنتج الشركة منتج منفصل يحتوى على سكر القصب.

ومن المعروف عن ترامب أنه يجب مشروب "الدايت كوك" وفى وقت سابق روى نائبه جيه دى فانس موقف طريف يظهر هذا، حيث قال: "بعد تولى المنصب بأيام قليلة كنا نجرى مكالمة هاتفية مع زعيم اجنبى ورأيت على المكتب زر أحمر فى صندوق خشبى وفكرت يبدو أن ضغط هذا الزر امرا خطير".

وتابع: "وخلال حديثنا.. فجأة كتم الرئيس ترامب صوت الزعيم الأجنبى ووضعه على وضع الصامت ثم التفت وقال لى الأمور لا تسير على ما يرام.. ثم ضغط على الزر الأحمر"، وأكمل ضاحكا: "هنا اتسعت عيناى بشدة وقلت 'سيدى الرئيس، هل تعلم ما حدث للتو؟' فنظر إلى وقال: 'نووى.. نووي'، وقبل أن يدخل جميع من كان فى المكتب فى نوبة ذعر، دخل نادل من البيت الأبيض يحمل علبة كوك دايت، وابتسم ترامب وأوضح: "اهدؤوا لم يكن هجوم نووى.. انه مجرد زر دايت كوك".