شكرا لقرائتكم خبر عن عايز تشتغل فى المونوريل؟.. قدم دلوقتى وهذه شروط وأوراق التعيين (إنفوجراف) والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب سيد الخلفاوىالأربعاء، 23 يوليو 2025 07:00 ص
طلبت وزارة النقل مهندس وحدات متحركة كهرباء / ميكانيكا)، للتعيين بمشروع المونوريل، وينشر الخليج 365 شروط والأوراق المطلوبة للتقدم والتعيين بمشروع المونوريل الجارى تشغيله تجريبى بخط شرق النيل من العاصمة الإدارية الجديدة لمدينة نصر.الشروط:
ذكور فقط.
المؤهل العلمى المطلوب: بكالوريوس هندسة كهرباء بجميع تخصصاتها / ميكاترونيكس / اتصالات / ميكانيكا).
التقدير العام جيد على الأقل.
السن لا يزيد السن عن (35 عاما) وقت التقديم للمسابقة.
محل الإقامة من قاطنى القاهرة الكبرى.
ليس لديه سجلات جنائية.
أدى الخدمة العسكرية أو معاف منها.
إجادة الحاسب الآلي.
الإلمام باللغة الإنجليزية القبول لا يقل عن 70% من نتيجة اختبار تحديد المستوى بمعهد اللغات التابع للقوات المسلحة).
اجتياز الاختبارات الشخصية.
يقبل العمل بنظام الورديات.
اجتياز الاختبارات الطبية والنفسية بالمجمع الطبى لهيئة سكك حديد مصر طبقًا وشروط الوظيفة).
خبرة لا تقل عن 7 سنوات فى مجال صيانة الوحدات المتحركة
القدرة على تحمل المسئولية وضغوط العمل والانضباط الذاتى والالتزام باللوائح والقوانين.المستندات المطلوب إرفاقها بالطلب:
صورة من المؤهل الدراسي.
صورة من موقف التجنيد.
صورة من كارنية نقابة المهندسين
صورة من بطاقة الرقم القومي.
صورة شهادات خبرة (إن وجد).
صورة من شهادات الدورات التدريبية (إن وجد).طريقة التقديم:
ويتم التقديم الإلكترونى فقط عبر الموقع الرسمي:
https://www.cairometro.gov.eg/ar/jobs
وذلك خلال الفترة من 20 / 7 / 2025 حتى 2025/7/30
