يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز

ويتم التقديم الإلكترونى فقط عبر الموقع الرسمي: https://www.cairometro.gov.eg/ar/jobs وذلك خلال الفترة من 20 / 7 / 2025 حتى 2025/7/30

صورة من شهادات الدورات التدريبية (إن وجد).

صورة من موقف التجنيد.

خبرة لا تقل عن 7 سنوات فى مجال صيانة الوحدات المتحركة

الإلمام باللغة الإنجليزية القبول لا يقل عن 70% من نتيجة اختبار تحديد المستوى بمعهد اللغات التابع للقوات المسلحة).

أدى الخدمة العسكرية أو معاف منها.

السن لا يزيد السن عن (35 عاما) وقت التقديم للمسابقة.

المؤهل العلمى المطلوب: بكالوريوس هندسة كهرباء بجميع تخصصاتها / ميكاترونيكس / اتصالات / ميكانيكا). التقدير العام جيد على الأقل.

طلبت وزارة النقل مهندس وحدات متحركة كهرباء / ميكانيكا)، للتعيين بمشروع المونوريل، وينشر الخليج 365 شروط والأوراق المطلوبة للتقدم والتعيين بمشروع المونوريل الجارى تشغيله تجريبى بخط شرق النيل من العاصمة الإدارية الجديدة لمدينة نصر.

شكرا لقرائتكم خبر عن عايز تشتغل فى المونوريل؟.. قدم دلوقتى وهذه شروط وأوراق التعيين (إنفوجراف) والان مع تفاصيل الخبر

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية