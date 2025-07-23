شكرا لقرائتكم خبر عن جدول امتحانات الدور الثانى لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى فى الجيزة والان مع تفاصيل الخبر

يتساءل كثيرٌ من أولياء الأمور بمحافظة الجيزة، عن مواعيد امتحانات الدور الثاني للعام الدراسي 2024-2025 لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، وذلك بعد اعتماد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة مواعيد الامتحانات لجميع صفوف النقل بمراحل التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي.

حسب جداول الامتحانات، تعقد امتحانات الدور الثاني خلال الفترة من 26 يوليو حتى 31 يوليو 2025 لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي العام، وفي الفترة من 23 يوليو حتى 31 يوليو 2025 لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي الفني (بأنواعه).

وفيما يلي جدول امتحانات الدور الثاني لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي في الجيزة.

أولًا: جدول امتحانات الدور الثاني لطلاب الصف الأول الثانوي

- السبت 26-7-2025: امتحان مادتي اللغة العربية، والتربية الدينية.

- الأحد 27-7-2025: امتحان مادتي اللغة الأجنبية الأولى، والتربية الوطنية (أنا المصري).

- الإثنين 28-7-2025: امتحان مادة العلوم المتكاملة (الكيمياء – الفيزياء – الأحياء).

- الثلاثاء 29-7-2025: امتحان مادة الرياضيات.

- الأربعاء 30-7-2025: امتحان مادتي الفلسفة والمنطق، واللغة الأجنبية الثانية.

- الخميس 31-7-2025: امتحان مادة التاريخ.

ثانيًا: جدول امتحانات الدور الثاني لطلاب الصف الثاني الثانوي

- السبت 26-7-2025: امتحان مادتي اللغة العربية، والتربية الدينية (عام).

- الأحد 27-7-2025: امتحان مواد الأحياء (علمي) والجغرافيا (أدبي) واللغة الأجنبية الثانية (عام).

- الإثنين 28-7-2025: امتحان مادتي الرياضيات البحتى (علمي) والرياضيات (أدبي).

- الثلاثاء 29-7-2025: امتحان مواد الكيمياء (علمي)، وعلم النفس والاجتماع (أدبي)، والتربية الوطنية (عام).

- الأربعاء 30-7-2025: امتحان مادتي التاريخ (أدبي) والفيزياء (علمي).

- الخميس 31-7-2025: امتحان مادتي اللغة الأجنبية الأولى (عام)، وتطبيقات الرياضيات (علمي).

وأعلنت وزارة التربية والتعليم، الخريطة الزمنية للعام الدراسي المقبل 2025/2026، موضحا بها موعد بدء الفصلين الدراسيين ومواعيد امتحانات الترم الأول والاختبارات الشهرية وموعد لقاءات أولياء الأمور والتقييمات الخاصة بطلاب الصفين الأول والثاني الابتدائي.

وحددت وزارة التعليم، بداية العام الدراسي الجديد، حيث ينطلق يوم 20 سبتمبر، وأن الفصل الدراسي الأول 18 أسبوعًا في 5 أيام دراسة أسبوعيًا يكون 90 يوما مطروح منها يومان إجازة عطلات رسمية بما يعادل 88 يوم دراسة فعلية، وتعقد جميع الامتحانات الشفوية والعملية قبل عقد الامتحانات النظرية بأسبوع على الأكثر.

وأوضحت الوزارة، أن إجازة نصف العام تبدأ من يوم السبت 24 يناير، وتنتهي يوم الخميس الموافق 5 فبراير، وفي حالة تعارض موعد إجازة نصف العام مع إجازة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وقطاع المعاهد الأزهرية، يتم توحيد الإجازة معهما.