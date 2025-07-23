الارشيف / أخبار مصر

جدول امتحانات الدور الثانى لطلاب الشهادة الإعدادية فى الجيزة

القاهرة - سامية سيد - كتبت - مرام محمد

الأربعاء، 23 يوليو 2025 09:00 ص

تستعد مديرية التربية والتعليم بالجيزة لعقد امتحانات الدور الثاني لطلاب شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي (الشهادة الإعدادية)، والتي تنطلق في الفترة من 6 أغسطس حتى 12 أغسطس 2025، وذلك وفقًا للجدول التالي:

- الأربعاء 6-8-2025: امتحان مادة اللغة العربية والخط.
 - الخميس 7-8-2025: امتحان مادتي الجبر والإحصاء والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.
 - السبت 9-8-2025: امتحان مادة الهندسة.
 - الأحد 10-8-2025: امتحان مادتي اللغة الأجنبية والتربية الدينية.
 - الإثنين 11-8-2025: امتحان مادتي العلوم والتربية الفنية.
 - الثلاثاء 12-8-2025: امتحان مادتي الدراسات الاجتماعية والتربية "خاص بالسعيدية".

واعتمد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، مواعيد امتحانات الدور الثاني للعام الدراسي 2024 / 2025، لطلاب المرحلة الإعدادية، على النحو التالي:

-الصفان الأول والثاني الإعدادي (عام، صم، مكفوفين، مهني): خلال الفترة من 26 يوليو حتى 31 يوليو 2025.
-شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي (الشهادة الإعدادية - عام، صم وضعاف السمع، مهني): خلال الفترة من 6 أغسطس حتى 12 أغسطس 2025.

ووجّه محافظ الجيزة، بمواصلة الاستعدادات لاستقبال امتحانات الدور الثاني، مع التأكيد على استمرار الجاهزية وتهيئة المناخ الملائم للطلاب.

