شكرا لقرائتكم خبر عن جدول امتحانات الدور الثانى لطلاب الشهادة الإعدادية فى الجيزة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت - مرام محمدالأربعاء، 23 يوليو 2025 09:00 ص
تستعد مديرية التربية والتعليم بالجيزة لعقد امتحانات الدور الثاني لطلاب شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي (الشهادة الإعدادية)، والتي تنطلق في الفترة من 6 أغسطس حتى 12 أغسطس 2025، وذلك وفقًا للجدول التالي:
- الأربعاء 6-8-2025: امتحان مادة اللغة العربية والخط.
- الخميس 7-8-2025: امتحان مادتي الجبر والإحصاء والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.
- السبت 9-8-2025: امتحان مادة الهندسة.
- الأحد 10-8-2025: امتحان مادتي اللغة الأجنبية والتربية الدينية.
- الإثنين 11-8-2025: امتحان مادتي العلوم والتربية الفنية.
- الثلاثاء 12-8-2025: امتحان مادتي الدراسات الاجتماعية والتربية الرياضية "خاص بالسعيدية".
واعتمد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، مواعيد امتحانات الدور الثاني للعام الدراسي 2024 / 2025، لطلاب المرحلة الإعدادية، على النحو التالي:
-الصفان الأول والثاني الإعدادي (عام، صم، مكفوفين، مهني): خلال الفترة من 26 يوليو حتى 31 يوليو 2025.
-شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي (الشهادة الإعدادية - عام، صم وضعاف السمع، مهني): خلال الفترة من 6 أغسطس حتى 12 أغسطس 2025.
ووجّه محافظ الجيزة، بمواصلة الاستعدادات لاستقبال امتحانات الدور الثاني، مع التأكيد على استمرار الجاهزية وتهيئة المناخ الملائم للطلاب.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز