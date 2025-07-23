شكرا لقرائتكم خبر عن لطلاب أدبى مسارات الالتحاق بالكليات فى الثانوية بعد تطبيق البكالوريا والان مع تفاصيل الخبر

كشفت وزارتا التربية والتعليم والتعليم العالى عن مسارات الالتحاق بالكليات لطلاب شهادة الثانوية العامة بعد تطبيق نظام البكالوريا المقرر تطبيقه عام 2026.

وأوضح بيان مشترك عن وزارتى التعليم والتعليم العالى الكليات المتاحة لشعبة أدبى بالنظام الجديد..



التجارة

الأعمال

الاقتصادوالعلوم السياسية

الحقوق

الآداب

الألسن

الإعلام

الآثار

السياحة والفنادق

التربية النوعية

الخدمة الاجتماعية

دار العلوم

الجامعات التكنولوجية

والمعاهد العليا

والمتوسطة

في نفس التخصصات

تكنولوجيا الإدارة

البنات

(آداب-تربية-طفولة

ونظم المعلومات

اقتصاد منزلي)

علوم الرياضة

(التربية الرياضية سابقا)

الفنون الجميلة

(فنون)

التربية للطفولة

المبكرة

1 التنمية والتكنولوجيا

(مالية وإدارية)

علوم ذوي الإعاقة

والتأهيل

علوم ذوي الاحتياجات الخاصة

التربية الفنية

التربية الموسيقية

التربية

التربية (طفولة)

التربية تعليم أساسي

الاقتصاد المنزلى.