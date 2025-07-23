شكرا لقرائتكم خبر عن 89% من القراء يطالبون بتشديد الرقابة على صفحات السوشيال المروجة للشائعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للرأي طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب تشديد الرقابة على صفحات السوشيال المروجة للشائعات، أيد غالبية القراء مطالب تشديد الرقابة على صفحات السوشيال المروجة للشائعات

وأيد 89% من القراء مطالب تشديد الرقابة على صفحات السوشيال المروجة للشائعات، بينما عارض 11% من القراء مطالب تشديد الرقابة على صفحات السوشيال المروجة للشائعات.