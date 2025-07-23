شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: "100 يوم صحة" قدمت 10 ملايين و871 ألف خدمة طبية مجانية خلال 7أيام والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم 10 ملايين و871 ألفًا و454 خدمة طبية مجانية خلال سبعة أيام فقط، منذ انطلاق النسخة الثالثة من حملة «100 يوم صحة»، التي بدأت يوم الثلاثاء 15 يوليو 2025، في إطار العمل على تحسين الخدمات الصحية المقدَّمة للمواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية.

تأتي الحملة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، وتأكيده على أهمية تعزيز المبادرات الصحية القومية، ودورها في رفع كفاءة المنظومة الصحية وتحقيق التغطية الصحية الشاملة.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الحملة قدّمت، أول أمس الإثنين، مليونًا و892 ألفًا و219 خدمة طبية مجانية، مشيرًا إلى أن الحملة تُقدَّم خدماتها بمشاركة 12 قطاعًا مختلفًا، حيث كان لكل قطاعٍ دورٌ تكامليٌّ في تنفيذ الحملة وتحقيق أهدافها الصحية والتنموية، ووفقًا لهذا التعاون، قدّمت الحملة نحو 727 ألفًا و71 خدمة من خلال قطاع الرعاية الأساسية وتنظيم الأسرة.

وقال «عبدالغفار» إن حملة «100 يوم صحة» قدّمت 418 ألفًا و286 خدمة من خلال قطاع الرعاية العلاجية، إلى جانب تقديم 125 ألفًا و55 خدمة ضمن المبادرات الرئاسية للصحة العامة، كما قدّم قطاع الطب الوقائي 64 ألفًا و321 خدمة.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن الحملة قدّمت 42 ألفًا و354 خدمة من خلال الوحدات التابعة للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، في حين قدّمت مبادرة دعم الصحة النفسية «صحتك سعادة» 4 آلاف و516 خدمة، كما قدّمت الحملة 235 ألفًا و535 خدمة من خلال مستشفيات الهيئة العامة للتأمين الصحي.

وأضاف «عبدالغفار» أن هيئة الإسعاف قدّمت 6 آلاف و2 خدمة إسعافية، بينما تم تقديم 109 آلاف و241 خدمة من خلال مستشفيات أمانة المراكز الطبية المتخصصة، كما أصدرت المجالس الطبية المتخصصة 61 ألفًا و573 قرار علاج على نفقة الدولة، إلى جانب إجراء 1,844 عملية ضمن قوائم الانتظار، فيما قدّمت مستشفيات المؤسسة العلاجية 9 آلاف و710 خدمات.

وتابع «عبدالغفار» أن حملة «100 يوم صحة» قدّمت خدمات التوعية والتثقيف الصحي لـ 86 ألفًا و711 مواطنًا، وذلك من خلال فرق التواصل المجتمعي المنتشرة في المناطق العامة، والنوادي، والمراكز التجارية (المولات) بمختلف المحافظات، بهدف رفع الوعي الصحي وتوجيه المواطنين للاستفادة من الخدمات التي تقدمها الحملة، إلى جانب تنظيم ندوات تثقيفية وأنشطة توعوية متنوعة.