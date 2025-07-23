شكرا لقرائتكم خبر عن من هاتفك وداخل منزلك.. كيفية الاستعلام عن مخالفات المرور إلكترونيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت الحكومة المصرية عدة خدمات رقمية تتيح للمواطنين الاستعلام عن مخالفات المرور بسهولة، دون الحاجة للتوجه إلى وحدات المرور.

يمكن للمواطنين الدخول إلى موقع النيابة العامة لخدمات المرور أو بوابة مصر الرقمية، ثم إدخال رقم اللوحة أو بيانات الرخصة لمعرفة تفاصيل المخالفات المسجلة، وقيمتها، وتاريخها.

كما تتيح المواقع الرسمية إمكانية سداد المخالفات إلكترونيًا باستخدام بطاقات الدفع أو خدمات “فوري”، بالإضافة إلى التظلم على المخالفات ودفع رسوم الشهادة عند الحاجة.

الخدمة متاحة على مدار الساعة، وتُعد خطوة مهمة نحو التسهيل على المواطنين وتوفير الوقت والجهد.



أولاً.. عبر موقع النيابة العامة للمرور

ادخل على الموقع الرسمي للنيابة (بوابة المرور الإلكترونية).

اختر: خدمات نيابات المرور .. الاستعلامات.

حدد نوع الرخصة (قيادة أو مركبة).

أدخل رقم اللوحة أو رقم الرخصة أو الرقم القومي والمحافظة.

اضغط “استعلام” لعرض تفاصيل المخالفات: التاريخ، النوع، والمبلغ المستحق .

ثانيا..عبر بوابة مصر الرقمية

ادخل على موقع مصر الرقمية وسجل دخولك.

اختر مركباتي ..الاستعلام عن مخالفات المرور.

أدخل رقم اللوحة أو بيانات الرخصة، ثم اضغط استعلام لعرض المخالفات .

-سداد المخالفات وإصدار شهادة الوفاء

بعد الاستعلام، يمكنك دفع الغرامات إلكترونيًا ببطاقات الائتمان أو عبر “فوري” من نفس الموقع .

لاستخراج شهادة "وفاء بالغرامات"،ادفع رسوم الشهادة (50 جنيه) + التوصيل (15 جنيه)، عبر إدخال الرقم القومي ورقم الهاتف .

-كيفية التظلم على المخالفة

في موقع النيابة العامة، اختر: خدمات المرور ..التظلمات.

املأ بيانات المخالفة واختر سبب التظلم، ثم قدّم الطلب عبر الموقع.