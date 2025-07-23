شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق الجامعات 2025.. امتيازات واستثناءات للـ 1500 أوائل الثانوية العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف القرار الوزارى للدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى المنظم لقواعد قبول طلاب الثانوية العام عن توزيع ال 1500 طالب الأوائل على مستوي الجمهورية في شهادة الثانوية العامة المصرية عام 2025 بواقع 500 علوم + 500 رياضيات + 500 أدبي) ووفقا للترتيب المحدد من وزارة التربية والتعليم استثناء من قواعد القبول الجغرافي المعمول بها عند توزيعهم على الكليات والمعاهد الجامعية من خلال التنسيق الإلكتروني، مع إعفائهم من المصروفات الدراسية في البرامج العامة بعد الفرقة الأولي بالجامعات الحكومية، واستمرار تمتعهم بهذه الميزة في حالة حصولهم على تقدير ممتاز في نهاية كل فرقة دراسية خلال المرحلة الجامعية الأولى.

اعتمد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، امس الثلاثاء، نتيجة الدور الأول لطلاب شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي 2024/ 2025 بنسبة نجاح النظام الجديد 79.2%، والنظام القديم 72.7%.

وقد بلغ إجمالي عدد المتقدمين لامتحانات الدور الأول بالنظام الجديد والنظام القديم 785099 طالبًا وطالبة، حضر منهم 728892 طالبًا وطالبة، وبلغ عدد الناجحين 574347 طالبًا وطالبة.