معلومات الوزراء: تجربة التنمية المتكاملة بسيناء نموذج فريد لإرادة الدولة

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القاهرة - سامية سيد -

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تقريراً جديداً تناول خلاله مظاهر التنمية في سيناء ووتيرة التحولات التنموية المتسارعة بها، في إطار رؤية الدولة الهادفة إلى تحقيق تنمية شاملة ومتوازنة في مختلف أنحاء الجمهورية، حيث تضمن التقرير أبرز مجالات التنمية الاقتصادية، والاجتماعية، والعمرانية، والبنية التحتية التي تشهدها سيناء، والتي أشار المركز إلى أنها تزخر بموارد طبيعية متنوعة وثروات بشرية وبيئية واقتصادية تُعدّ من الركائز الواعدة للتنمية المستدامة.

وأكد مركز المعلومات أن شبه جزيرة سيناء تمثل أهمية استراتيجية حيوية لمصر، سواء من الناحية الاقتصادية أو الأمنية؛ نظرًا لموقعها الجغرافي وإشرافها المباشر على قناة السويس أحد أهم الممرات المائية في العالم، وقد وضعت الدولة المصرية سيناء في مقدمة أولوياتها ضمن خطة التنمية الشاملة والاستثمار، لأجل تنفيذ استراتيجية طموحة وغير مسبوقة لتعمير وتنمية هذه المنطقة الحيوية، بهدف تحويلها إلى وجهة جاذبة للمستثمرين والسكان على حد سواء.

وتضمنت الخطة التنموية القومية مشروعات متنوعة تغطي قطاعات الزراعة، الصناعة، التعدين، والتنمية العمرانية شملت إنشاء مجمعات زراعية وصناعية وتعدينية، فضلًا عن تحسين البنية التحتية من خلال بناء شبكات طرق وجسور وأنفاق، ويتوازى ذلك مع جهود الدولة في بناء الإنسان وتوفير سبل العيش الكريم، بالتزامن مع استمرار مكافحة الإرهاب وتأمين حدود مصر الشرقية، إدراكًا بأن الأمن والتنمية يمثلان وجهين لعملة واحدة.

أشار التقرير إلى أن محاور التنمية في سيناء تعتمد على ثلاث اتجاهات رئيسة:

- المحور الأول في التنمية الاقتصادية، من خلال الاستثمار في مشروعات تنموية متنوعة مثل الزراعة، الصناعة، والتعدين.

- المحور الثاني، فهو التنمية الاجتماعية، التي تهدف إلى تحسين جودة الحياة للسكان عبر تطوير خدمات التعليم والصحة، وتمكين المرأة والشباب.

- يركز المحور الثالث على التنمية العمرانية والبنية التحتية، من خلال إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة وتطوير شبكة المواصلات والطرق والأنفاق، بما يُسهم في رفع مستوى المعيشة وتعزيز الربط بين سيناء وباقي أنحاء الجمهورية.

وانطلاقًا من الأهمية الاستراتيجية والتنموية لسيناء، أطلقت الدولة منذ عام 2014 خطة شاملة لتنميتها، بمشروعات بلغت قيمتها أكثر من 600 مليار جنيه، واستأثرت شمال سيناء بحوالي نصف ذلك المبلغ، ما يقرب من 290 مليار جنيه؛ حيث تم تنفيذ أكثر من ألف مشروع بها في كل المجالات. وفي إطار المرحلة الثانية من خطة تنمية سيناء، والتي مدتها خمس سنوات خلال الفترة (2023 - 2028)، تستهدف الدولة تنفيذ 302 مشروع إضافي في شمال سيناء بتكلفة استثمارية 363 مليار جنيه في الـ 6 مراكز الممثلة للمحافظة: رفح، والشيخ زويد، والعريش، وبئر العبد، والحسنة، ونخل، لكل مركز منها مشاريعه الخاصة به. هذا، وقد بلغت قيمة الاستثمارات المحلية المنفذة على محاور التنمية للعام المالي 2023/ 2024 في جنوب سيناء 868 مليون جنيه، في حين بلغت في شمال سيناء 490 مليون جنيه.

أولاً الزراعة: حيث أولت الدولة المصرية أهمية كبيرة لتنمية الزراعة واستصلاح الأراضي ضمن إطار خطتها الشاملة لتنمية سيناء، ويغطي مشروع التنمية الزراعية في سيناء مساحة تُقدّر بنحو 1.1 مليون فدان، تم استصلاح وزراعة 285 ألف فدان منها حتى عام 2024، وتضمّن المشروع إنشاء 18 تجمعًا زراعيًا متكاملًا، 11 منهم بمحافظة شمال سيناء، و7 بمحافظة جنوب سيناء، مما أسهم في استفادة 2122 أسرة في سيناء من هذه التجمعات. كما شملت الجهود تنفيذ 223 قافلة بيطرية في مختلف أنحاء سيناء ومدن القناة حتى سبتمبر 2024.

ثانياً: الثروة الحيوانية والسمكية: حيث شملت استراتيجية التنمية الشاملة لسيناء أيضًا قطاع الثروة السمكية وتنميته، حيث بذلت الدولة المصرية جهودًا كبيرة في تنفيذ عدد من المشروعات، من أبرزها مشروع تطوير بحيرة البردويل بشمال سيناء. فبحلول عام 2024، تم تطوير 4 مراسي صيد، بالإضافة إلى تحديث معدات الصيد من شِباك وأدوات أخرى، فضلاً عن تطهير البحيرة وإزالة العوائق الموجودة بها، حيث تمت إزالة حوالي 3500 طن من العوائق، كما نفذت الدولة العديد من المشروعات الكبرى في مجال الاستزراع السمكي، من أبرزها إنشاء أكثر من 8000 حوض ضمن مشروعات هيئة قناة السويس، ومشروع الفيروز، ومشروع الديبة للاستزراع السمكي، كما يجري العمل حاليًّا على إنشاء 8 قرى متكاملة للصيادين بتكلفة تبلغ نحو 3.5 مليار جنيه.

وتضمنت الاستراتيجية تنمية الثروة الحيوانية، حيث أولت وزارة الزراعة والهيئة العامة للخدمات البيطرية اهتمامًا كبيرًا بهذا القطاع، ففي عام 2023، نظم مركز بحوث الصحراء التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي المصرية قوافل بيطرية في مدينتي نويبع والطور بمحافظة جنوب سيناء، شملت القوافل فحص الإبل في نويبع خلال مهرجان سباق الهجن، بالإضافة إلى فحص عدد كبير من الأغنام والماعز وتقديم الأدوية للمربين.

ثالثاً الثروة المعدنية والتنقيب: تعتبر مصر من الدول الغنية بالثروات المعدنية، وتعتبر سيناء من أغنى المناطق في مصر بالثروات المعدنية، حيث تحتوي على معادن مهمة مثل المنجنيز، الذي يوجد في مناطق مثل أم بجمة، ويقدر احتياطه بحوالي 120 ألف طن، وكذلك اليورانيوم الموجود في صخور الصحراء الشرقية ومنطقة المسيكات وجبل قطار وسيناء، والنحاس الذي يوجد في سرابيط الخادم وفيران وسمرة بشبه جزيرة سيناء. كما يوجد الكروم في مناطق مثل البرامية ورأس شعيث وأبو ضهر في سيناء، ويستخدم في صناعات متعددة مثل صناعة الصلب والمفاعلات، أما في مجال التنقيب وإنتاج مصادر الطاقة، فقد شهدت سيناء والعديد من المناطق المصرية الأخرى تحقيق 401 اكتشاف بترولي جديد (281 اكتشافًا للزيت الخام و120 اكتشافًا للغاز الطبيعي)، ما أضاف احتياطيات بترولية تقدر بحوالي 503 ملايين برميل من الزيت والمكثفات، وحوالي 39 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي.

وقد تم تنفيذ عدد من مشروعات المسح السيزمي والجيولوجي في سيناء بهدف تعزيز عمليات التنقيب عن البترول والغاز، ومن أبرز هذه المشروعات مشروع استكمال تنمية حقول شمال سيناء في مرحلته الثالثة، والذي يعمل على انتاج كميات من الغاز الطبيعي تقدر بحوالي 25 مليون قدم مكعب يومياً من خلال حفر 3 آبار وإنشاء ثلاث منصات بحرية وربطها على الخط الرئيسي بقطر 22 بوصة، وتبلغ تكلفة المشروع حوالي 87 مليون دولار، وقد تم الانتهاء من وضع الآبار على الإنتاج في الفترة بين يناير ويونيو 2022.

رابعًا: الاستثمار الصناعي وتطوير المناطق الصناعية: نفذت الدولة مشروعات بقيمة 6.5 مليارات جنيه، وتم تخصيص 38 مليار جنيه للمرحلة المقبلة من المشروعات الصناعية، التي من شأنها خدمة سيناء ومصر والمنطقة بأكملها في مجالات متعددة تتمتع بميزات نسبية.

ومن أبرز المشروعات الصناعية التي نُفذت في سيناء: مصنع أسمنت العريش تم تطويره والانتهاء من إنشاء الخطين رقمي 3 و4 للإنتاج بمجمع العريش للأسمنت بشمال سيناء، لزيادة الطاقة الإنتاجية التي أصبحت 6.9 ملايين طن سنويًّا، مجمع الرخام بمنطقة "الجفجافة" بوسط سيناء حيث بلغت تكلفة إنشائه حوالي 805 ملايين جنيه، ويعمل بطاقة إنتاجية تبلغ 3 ملايين متر مربع سنويًّا، مصنع الرخام والجرانيت برأس سدر بلغت تكلفة إنشائه 727 مليون جنيه، ويضم خطين لإنتاج الرخام وخطين لإنتاج الجرانيت. ويعمل بطاقة إنتاجية 1.5 مليون متر مربع سنويًّا. كما بلغت قيمة الاستثمارات في المناطق الصناعية بسيناء ومدن القناة نحو 73.3 مليار جنيه خلال عام 2022/ 2023.

وفيما يتعلق بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، فقد قدم جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر قروضًا بنحو 2.4 مليار جنيه حتى فبراير 2024، حيث تم تمويل 56.2 ألف مشروع، وتم توفير نحو 97.5 ألف فرصة عمل لأبناء سيناء.

خامسًا: قطاع السياحة في سيناء: بذلت الدولة جهودًا كبيرة في تنمية السياحة بسيناء حيث بدأت الدولة في تنفيذ مشروعات تنمية سياحية بتكلفة استثمارية تصل إلى 2.5 مليار جنيه، شملت تطوير المناطق السياحية والأثرية والأماكن التراثية وذلك من خلال عدد من المشروعات أبرزها مشروع إحياء مسار العائلة المقدسة من أبرز المشاريع القومية في سيناء، حيث يمتد ليشمل مسار رحلة العائلة المقدسة عبر 25 نقطة، تمتد لمسافة 3500 كيلو متر ذهابًا وإيابًا من شمال سيناء حتى أسيوط، ومشروع التجلي الأعظم بسانت كاترين، والتطوير الشامل لمدينة شرم الشيخ لتحويلها إلى مدينة سياحية مستدامة بيئيًّا، وافتتاح متحف شرم الشيخ، ومشروع تطوير قصر ثقافة شرم الشيخ، وبفضل هذه المشروعات التنموية المتكاملة، حصدت مدينة شرم الشيخ عددًا من الجوائز والتكريمات الدولية، أبرزها الجائزة الذهبية من الاتحاد الإفريقي الآسيوي للسياحة والتنمية والتكنولوجيا (AFASU) كأفضل وجهة سياحية آمنة في العالم لعام 2024، وجائزة "أفضل مدينة سياحية عربية مستدامة" لعام 2023 من الاتحاد العربي للإعلام السياحي.

سادساً: مشروعات الطاقة المتجددة والغاز الطبيعي: بلغت الطاقة الإنتاجية للمرحلة الثانية والثالثة من مشروع تنمية حقول شمال سيناء نحو 135 مليون قدم مكعب من الغاز يوميًّا، كما تم تنفيذ 3 مشروعات كبرى لتخزين وتداول المنتجات البترولية في محافظات السويس والبحر الأحمر وجنوب سيناء، بإجمالي تكلفة استثمارية تتجاوز 2 مليار دولار. إضافة إلى ذلك، تم إنشاء أكبر مستودع بسقف عائم لخزانات الزيت الخام في جنوب سيناء بسعة 1.1 مليون برميل.

وعلى صعيد الدعم بالغاز الطبيعي خلال الفترة من يوليو 2014 حتى سبتمبر 2024، بلغ إجمالي أطوال خطوط توصيل الغاز الطبيعي المنفذة 1361 كم، ليصل الإجمالي إلى 2376 كم. كما تم تنفيذ 60 محطة لتموين السيارات بالغاز الطبيعي، ليصل الإجمالي إلى 84 محطة، بالإضافة إلى 8 مراكز لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، ليصل الإجمالي إلى 18 مركزًا.

كما أشار مركز المعلومات إلى أن استراتيجية التنمية الشاملة لسيناء ومدن القناة شملت التنمية العمرانية المتكاملة وتحسين البنية التحتية كأحد المحاور الأساسية التي تتضمنها الاستراتيجية. وفي هذا الصدد، عملت الدولة على تنفيذ عدد من المشروعات التي تهدف إلى تحسين وتطوير البنية التحتية. ومن ذلك:

- إنشاء الطرق والكباري لربط سيناء بباقي مصر: تم تنفيذ 5 آلاف كم من الطرق والأنفاق، ورفع كفاءتها حتى أكتوبر 2024. شملت مشروعات الربط البري إنشاء 7 كباري عائمة فوق الممر الملاحي لقناة السويس بتكلفة 990 مليون جنيه، بالإضافة إلى إنشاء 5 أنفاق أسفل القناة لربط سيناء بمدن القناة بتكلفة 35 مليار جنيه، كما تم إنشاء عدد "4" أنفاق سيارات "2" بشمال الإسماعيلية، و"2" بجنوب بورسعيد، وفيما يخص مشروعات السكك الحديدية، هناك مشروع الخط الأول للقطار الكهربائي السريع (السخنة - العلمين - مرسى مطروح) بطول 675 كم ويشمل 21 محطة، وخط السكك الحديد (الفردان - بئر العبد - العريش - طابا) بطول 500 كم، وجارٍ تنفيذ المرحلة الأولى من الفردان حتى بئر العبد بطول 100 كم.

- مشروعات الموانئ البحرية والبرية: يتم حاليًّا تطوير 8 موانٍ بحرية، وإنشاء وتطوير 3 موانٍ برية، بالإضافة إلى مشروعات الطيران، حيث تم وجارٍ تطوير 6 مطارات بسيناء ومدن القناة.

- مشروعات الإسكان والمدن الجديدة: انطلقت جهود التنمية العمرانية من خلال إنشاء تجمعات سكانية متكاملة تستهدف دعم أهالي بدو شمال ووسط وجنوب سيناء، حيث خصصت الدولة نحو 26 مليار جنيه خلال الفترة من 2014 إلى 2023 لإنشاء قرابة 47 ألف وحدة سكنية، بالإضافة إلى إنشاء 4382 بيتًا بدويًّا، كما تم إنشاء 18 تجمعًا تنمويًّا بمحافظتي شمال وجنوب سيناء و17 أخرى جارٍ تنفيذها.

كما اتسعت خريطة التنمية لتشمل مشروعات الإسكان الاجتماعي وتطوير المناطق العشوائية في سيناء ومدن القناة، حيث تم تنفيذ 56.3 ألف وحدة إسكان اجتماعي، إلى جانب تطوير 54.5 ألف وحدة إسكان اجتماعي ضمن خطة القضاء على العشوائيات غير الآمنة، لتصبح المنطقة خالية من تلك التجمعات الخطرة. وعلى صعيد الخدمات الأساسية، ارتفعت نسبة توصيل الغاز الطبيعي للوحدات السكنية بنسبة 70.9%، ليصل عدد الوحدات المتصلة إلى 656.3 ألف وحدة في سبتمبر 2024، مقارنة بـ 384 ألف وحدة في يونيو 2014، كما زاد عدد المنشآت التجارية المرتبطة بالشبكة التي تم توصيل الغاز الطبيعي لها بأكثر من ٤ أضعاف ليصل إلى 4704 منشآة في سبتمبر 2024 مقابل 1056 منشأة فقط في يونيو 2014، ما يعكس التحسن الكبير في البنية التحتية وتوسيع نطاق التنمية العمرانية في المنطقة.

- تطوير شبكات المياه والكهرباء: شهدت سيناء تنفيذ حزمة واسعة من المشروعات لتطوير شبكات مياه الشرب، وتوصيل الكهرباء، والصرف الصحي، بما يعزز من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ويدعم خطط التنمية المستدامة. فعلى صعيد الكهرباء، ارتفع عدد الأفراد المشتركين، الذين تم توصيل التغذية الكهربائية لهم، بنحو 65.2%، ليصل إجمالي عددهم إلى 1.9 مليون مشترك في سبتمبر 2024، مقارنةً بـ 1.15 مليون مشترك في عام 2014. كما تم تنفيذ عدد من مشروعات إنتاج الكهرباء شملت: إنشاء محطة كهرباء الشباب الجديدة (الإسماعيلية الجديدة)، وذلك بقدرة اسمية 1500 ميجاوات، بتكلفة 212.6 مليون دولار. وأيضاً توسعة محطة كهرباء شرم الشيخ بقدرة اسمية 288 ميجاوات، بتكلفة 213.4 مليون دولار. بالإضافة إلى تنفيذ ثلاث محطات محولات، لتأمين التغذية الكهربائية في سيناء، بتكلفة بلغت 1.2 مليار جنيه. وبذلك، بلغ إجمالي استثمارات المرحلة الأولى للتغذية الكهربائية المطلوبة لسيناء حوالي 1.6 مليار جنيه.

أما في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي: تم تنفيذ 78 مشروعًا لمياه الشرب بطاقة إجمالية تبلغ مليون متر مكعب يوميًّا. كما تم تنفيذ 34 محطة لتحلية مياه البحر، ليبلغ بذلك إجمالي المحطات 49 محطة في مارس 2024، مقارنة بـ 15 محطة في عام 2014، ما ساهم في وصول نسبة تغطية مياه الشرب إلى 96.5% في عام 2024، وذلك مقارنة بنحو 84.4% في عام 2014. كما تم تنفيذ 86 مشروعًا للصرف الصحي بطاقة 793 ألف متر مكعب يوميًّا، مما أدى إلى زيادة نسبة تغطية شبكات الصرف الصحي إلى 78% في عام 2024، مقارنة بـ 17.3% في عام 2014.

- التعاون الدولي في مجال التنمية في سيناء: في إطار جهود تنمية شبه جزيرة سيناء وتحقيق تنمية شاملة ومستدامة في هذه المنطقة ذات الأهمية الاستراتيجية لمصر، برزت الاستثمارات العربية كأحد المحركات الرئيسة الداعمة لخطط الدولة المصرية في هذا الصدد، حيث بلغ عدد المشروعات التي مولتها الصناديق العربية منذ عام 2016 نحو 20 مشروعًا، من بينها 11 مشروعًا تم تمويلها من قبل الصندوق السعودي للتنمية. إضافة إلى ذلك، تم تمويل 7 مشروعات أخرى من قبل الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية.

وأشار التقرير إلى أن التنمية الاجتماعية تُعد إحدى الركائز الأساسية في استراتيجية الدولة لتنمية شبه جزيرة سيناء، لما لها من دور محوري في تحسين جودة حياة المواطنين وتعزيز الاستقرار المجتمعي. فقد حرصت الدولة، في إطار رؤيتها الشاملة، على النهوض بالمستويات المعيشية للسكان من خلال تطوير الخدمات الأساسية كالتعليم والصحة، وتمكين الفئات المجتمعية المختلفة، وعلى رأسها المرأة والشباب، فضلًا عن توسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتوفير بيئة عمرانية متكاملة.

- تحسين جودة التعليم والصحة: وقد شهد قطاع التعليم قبل الجامعي في سيناء تطورًا ملحوظًا، حيث ارتفع عدد المدارس بنسبة 22.3%، ليصل إلى 3094 مدرسة خلال العام المالي 2023/2024، مقارنة بـ 2530 مدرسة في العام المالي 2013/2014. كما زاد عدد الفصول بنسبة 15.9%، ليبلغ 24.1 ألف فصل في العام المالي 2023/ 2024، وذلك مقابل 20.8 ألف فصل قبل عشر سنوات. وضمن جهود تطوير منظومة التعليم الفني والتطبيقي، وقد تم إنشاء عدد 7 مدارس يابانية لأول مرة في سيناء ومدن القناة، بالإضافة إلى 4 مدارس تكنولوجية تطبيقية. وفي إطار دعم التحول الرقمي والاعتماد على التكنولوجيا الحديثة بالتعليم تم توزيع 116.1 ألف جهاز تابلت على طلاب المرحلة الثانوية. وخلال الفترة من يونيو 2014- أكتوبر 2023 تم تنفيذ 206 مشروعاً في قطاع التعليم بمحافظة سيناء بإجمالي استثمارات بلغت 2.7 مليار جنيه ويخطط لتنفيذ مشروعات إضافية بقيمة 8.7 مليار جنيه. وعلى صعيد التعليم الجامعي، تم إنشاء 3 جامعات حكومية وخاصة في سيناء ومدن القناة ليصل الإجمالي إلى 7 جامعات، بها 79 كلية. إلى جانب إنشاء 4 جامعات أهلية.

كما حظي قطاع الصحة بأولوية خاصة، نظرًا لأهميته في تحسين جودة الحياة وضمان العدالة في تقديم الخدمات الأساسية، حيث تم إنشاء وتطوير عدد من المستشفيات والمراكز والوحدات الصحية في سيناء ومدن القناة، حيث بلغ عددها 58 مستشفى و171 مركزًا ووحدة صحية. كما تم إطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل في محافظات جنوب سيناء وبورسعيد والإسماعيلية والسويس، لتشمل تقديم الخدمات الصحية من خلال 35 مستشفى و138 مركزًا ووحدة طبية. نجحت مبادرة "100 مليون صحة" منذ أن أطلقها رئيس الجمهورية في يونيو 2023 في تقديم نحو 1.7 مليون خدمة للمواطنين في سيناء، وقد تم أيضًا الكشف عن حوالي 2 مليون مواطن ضمن المبادرة الرئاسية للكشف عن فيروس سي والأمراض غير السارية، بالإضافة إلى إجراء 51.9 ألف عملية جراحية ضمن المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار للتدخلات الحرجة، حتى بلغت قوائم الانتظار في شمال سيناء صفرًا. كما تم فحص 871.1 ألف سيدة ضمن المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة المصرية. بالإضافة إلى 14 مشروعاً في قطاع الصحة بمحافظة شمال سيناء بإجمالي استثمارات بلغت مليار جنيه، ومن المقرر ضخ استثمارات جديدة تقدر بــ 8.3 مليار جنيه لتطوير المنظومة الصحية، وتشمل المرحلة القادمة إنشاء وتطوير 7 مستشفيات و33 مركزاً ووحدة صحية، و56 نقطة إسعاف باستثمارات تبلغ 3.8 مليار جنيه.

- تمكين المرأة والشباب في المجتمع البدوي: كثف المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع الجهات المعنية جهوده لدعم المرأة السيناوية، خاصة في الحرف اليدوية، وتنظيم معارض لتسويق منتجاتها، أبرزها معرض العريش للحرف اليدوية عام 2024.

فيما يتعلق بتمكين الشباب، قدم جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر قروضًا بقيمة 2.5 مليار جنيه، ساهمت في تمويل 57 ألف مشروع صغير ومتناهي الصغر، وتوفير نحو 101.6 ألف فرصة عمل حتى أغسطس 2024. كما قدم المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك" قروضًا بقيمة 999.7 مليون جنيه، ساهمت في تمويل 6124 مشروعًا وتوفير نحو 45.1 ألف فرصة عمل حتى أغسطس 2024. وفي مجال رعاية الشباب، والرياضة، والثقافة، نفذت الدولة مشروعات بنحو 600 مليون جنيه في شمال سيناء خلال الفترة من 2014 حتى 2023، ومن المخطط أن تنفذ مشروعات بنحو 2.2 مليار جنيه في هذا المجال.

- برامج الحماية الاجتماعية: بلغ عدد المستفيدين من برامج الدعم النقدي، سواء من خلال الضمان الاجتماعي أو برنامج "تكافل وكرامة"، في سيناء ومدن القناة نحو 120.8 ألف مواطن خلال عام 2024، بينما بلغت القيمة الإجمالية التي تم إنفاقها على هذه البرامج منذ عام 2014 حوالي 4.8 مليارات جنيه، وبالنسبة للمعاشات، فقد بلغ عدد المستحقين وفقًا للتقارير الرسمية حوالي 423.8 ألف مستفيد بتكلفة سنوية تُقدّر بـ 1.7 مليار جنيه في عام 2024. كما شهدت خدمات ذوي الاحتياجات الخاصة تطورًا ملحوظًا، حيث تم إصدار 52.4 ألف بطاقة خدمات متكاملة منذ يونيو 2019، إلى جانب تخصيص 20 مكتبًا لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة.

وفيما يخص دعم السلع التموينية، بلغ عدد المواطنين المستفيدين من البطاقات التموينية نحو 2.1 مليون مواطن، بينما استفاد من بطاقات الخبز حوالي 2.5 مليون مواطن، بالإضافة إلى إنشاء وتطوير 33 مركزًا ومكتبًا تموينيًّا رقميًّا في سيناء ومدن القناة لتيسير تقديم الخدمات التموينية بشكل أكثر كفاءة وسرعة.

أشار التقرير في ختامه إلى أن تجربة التنمية المتكاملة في سيناء تمثل نموذجًا فريدًا لإرادة الدولة المصرية في إعادة صياغة الواقع الجغرافي والاجتماعي والاقتصادي لسيناء، فمن خلال رؤية تنموية شاملة، نجحت الدولة في تحويل سيناء من منطقة تحديات مزمنة إلى ساحة فرص واعدة، تتقاطع فيها أبعاد الأمن القومي مع آفاق التقدم المجتمعي والاستثمار الاستراتيجي.

لقد برهنت المشروعات المنفذة على الأرض، في مجالات التعليم والصحة والبنية التحتية والطاقة والزراعة وتمكين المرأة والشباب، أن التنمية في سيناء لم تعد مجرد شعارات أو مخططات مؤجلة، بل أصبحت واقعًا ملموسًا، تؤكده الأرقام، وتثبته المؤشرات، وتدعمه قصص النجاح اليومية لأهالي سيناء.

وإن ما تحقق في سيناء هو بداية لمسار طويل، لكنه راسخ، تتجه فيه الدولة بثبات نحو إعادة صياغة العلاقة بين الأرض والإنسان، وخلق بيئة تنموية جاذبة، قادرة على الصمود أمام التحديات، وقادرة كذلك على إنتاج فرص جديدة للأجيال القادمة. وفي ظل هذا الطموح المتجدد، تظل سيناء شاهدًا حيًّا على قدرة الدولة المصرية على تحويل الجغرافيا إلى قوة دافعة، والتنمية إلى أداة استقرار وبناء.