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عبد الحكيم جمال عبد الناصر يحيى ثورة 23 يوليو بقراءة الفاتحة لوالده

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  • عبد الحكيم جمال عبد الناصر يحيى ثورة 23 يوليو بقراءة الفاتحة لوالده 1/5
  • عبد الحكيم جمال عبد الناصر يحيى ثورة 23 يوليو بقراءة الفاتحة لوالده 2/5
  • عبد الحكيم جمال عبد الناصر يحيى ثورة 23 يوليو بقراءة الفاتحة لوالده 3/5
  • عبد الحكيم جمال عبد الناصر يحيى ثورة 23 يوليو بقراءة الفاتحة لوالده 4/5
  • عبد الحكيم جمال عبد الناصر يحيى ثورة 23 يوليو بقراءة الفاتحة لوالده 5/5

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القاهرة - سامية سيد - حرص المهندس عبد الحكيم جمال عبد الناصر ، على التواجد والحضور إلى  ضريح والده وقراءة الفاتحة  للزعيم الراحل جمال عبد الناصر، وذلك لإحياء الذكرى ال 73 لثورة 23 يوليو المجيدة عام 1952، حيث اصطف الشعب المصرى خلف جيشه لتغير النظام الملكى  إلى جمهورى والاعتراف بإرادة الشعب وتحقيق العدالة .

كانت من أهم مبادئ ثورة 23 يوليو 1952، القضاء على الإقطاع  والاستعمار المستبد وأعوانه والتخلص من نظام الاحتكار وسيطرة رأس المال على الحياة السياسية هذا بالتوازي مع إقامة جيش وطنى قوى قادر على الدفاع عن أرض  مصر ضد أى عدوان خارجى وتحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية وإقامة حياة ديمقراطية سليمة تضمن للشعب حقوقه فى جميع المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية.


 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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