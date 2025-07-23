شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الحكيم جمال عبد الناصر يحيى ثورة 23 يوليو بقراءة الفاتحة لوالده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص المهندس عبد الحكيم جمال عبد الناصر ، على التواجد والحضور إلى ضريح والده وقراءة الفاتحة للزعيم الراحل جمال عبد الناصر، وذلك لإحياء الذكرى ال 73 لثورة 23 يوليو المجيدة عام 1952، حيث اصطف الشعب المصرى خلف جيشه لتغير النظام الملكى إلى جمهورى والاعتراف بإرادة الشعب وتحقيق العدالة .

كانت من أهم مبادئ ثورة 23 يوليو 1952، القضاء على الإقطاع والاستعمار المستبد وأعوانه والتخلص من نظام الاحتكار وسيطرة رأس المال على الحياة السياسية هذا بالتوازي مع إقامة جيش وطنى قوى قادر على الدفاع عن أرض مصر ضد أى عدوان خارجى وتحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية وإقامة حياة ديمقراطية سليمة تضمن للشعب حقوقه فى جميع المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية.



