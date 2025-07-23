شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير عاجل من الأرصاد.. بداية موجة شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء والان مع تفاصيل الخبر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس اليوم الأربعاء 23 يوليو، حيث حذرت من بداية موجة شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء، ليسود طقس شديد الحرارة رطب نهاراً على أغلب الأنحاء حار رطب على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب ليلاً وفي الصباح الباكر.

وكشف الدكتور محمود شاهين مدير عام التنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد ، أنه من المتوقع اليوم، ارتفاع نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع فى الظل بقيم تتراوح من (4:2) درجة.



وأوضحت هيئة الأرصاد درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو التالي:

الطقس فى القاهرة

العظمى 39 درجة.

الصغرى 27 درجة.

الطقس فى الإسكندرية

العظمى 34 درجة.

الصغرى 25 درجة.

الطقس فى مطروح

العظمى 32 درجة.

الصغرى 23 درجة.

الطقس فى سوهاج

العظمى 41 درجة.

الصغرى 26 درجة.

الطقس فى قنا

العظمى 42 درجة.

الصغرى 28 درجة.

الطقس فى أسوان

العظمى 42 درجة.

الصغرى 28 درجة.