شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام إسرائيلى: مفاوضات وقف إطلاق النار فى غزة تدخل المرحلة النهائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر أمني إسرائيلي، وفقًا لما نقلته وسائل إعلام عبرية، أن مفاوضات وقف إطلاق النار الجارية بشأن قطاع غزة قد بلغت المرحلة النهائية.

ولم يحدد المصدر طبيعة التفاهمات التي تم التوصل إليها حتى الآن.

ويأتي ذلك في وقت تشهد فيه المنطقة جهودًا مكثفة للتوصل إلى اتفاق يضمن وقف إطلاق النار، وتبادل الأسرى والمحتجزين، وضمان دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.