شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة بلغاريا بالقاهرة تهنئ مصر بذكرى ثورة يوليو المجيدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأت سفارة بلغاريا بالقاهرة مصر بمناسبة الاحتفال بالعيد القومى والذكرى الـ 73 عامًا لثورة 23 يوليو المجيدة.

وأكدت السفارة فى بيان اليوم الأربعاء، أن مصر تعد شريكًا أساسيا، وذا أهمية استراتيجية لكل من بلغاريا والاتحاد الأوروبى، مشيدة بالدور المحوري الذي تضطلع به مصر كركيزة للسلام والأمن والاعتدال.

وأضاف البيان " نعمل سويًا من أجل تحقيق الاستقرار والازدهار لأوطاننا وللمنطقة بأسرها."

وأعربت بلغاريا عن تطلعها إلى تعزيز الحوار السياسى على أعلى المستويات، وعقد الاجتماعات المقبلة للّجان المشتركة للتعاون، إلى جانب توسيع مجالات التعاون الثنائي في مجالات التجارة والاستثمار، والطاقة، والنقل، والأمن الغذائي، والزراعة، والسياحة، وإنفاذ القانون، وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وأشارت إلي الاتجاه التصاعدي للتعاون التجاري والاقتصادي والاستثماري، والذي يتجلى في حجم التبادل التجاري القياسي الذي بلغ 1.81 مليار دولار عام 2024 إلى جانب توسّع استثمارات الشركات البلغارية فى مصر، بالإضافة إلى الدور المتنامي لبلغاريا كمصدر رئيسي للقمح عالي الجودة إلى السوق المصرية.

كما جددت بلغاريا تأكيد عزمها السياسي الراسخ على تعزيز شراكتنا والارتقاء بها إلى آفاق أوسع بالتزامن مع اقتراب الذكرى المئوية لإقامة العلاقات الدبلوماسية في عام 2026.