شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين ودمج موظفين من ذوى الهمم لأول مرة داخل محطات قطار العاصمة LRT والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت شركة " آر.إيه.تي.بي ديف للنقل كايرو" الشركة المسئولة عن إدارة وتشغيل الخط الأخضر الثالث للمترو وقطار العاصمة (القطار الكهربائي الخفيف (LRT عن تعيين موظفين من ذوي الهمم من ضعاف السمع متواجدين بأرصفة ومحطات قطار العاصمة (القطار الكهربائي الخفيف (LRT لمساعدة الركاب الذين يواجهون صعوبات في السمع، حيث تأتي هذه الخطوة كجزء من استراتيجية الشركة لدعم التكافؤ في الفرص وتوفير بيئة عمل شاملة تراعي احتياجات جميع الأفراد، وفي إطار التزامها بالدمج المجتمعي وتعزيز التنوع في بيئة العمل،.

وتم تجهيز بيئة العمل وتدريب الفرق المعنية لضمان دمج الموظفين الجدد بشكل فعّال وتمكينهم من أداء مهامهم بكفاءة. وتعكس هذه المبادرة التزام شركة " آر.إيه.تي.بي ديف للنقل كايرو " بتعزيز مبدأ الشمول الوظيفي، وإيمانها بأن التنوع يثري بيئة العمل ويُسهم في تحسين الأداء العام.

وأكدت الشركة استمرارها في تبني سياسات داعمة لتمكين ذوي الهمم وفتح آفاق جديدة أمامهم في مختلف المجالات.

ومن جانبه قال المهندس وديع بوشيحة الرئيس التنفيذي لشركة " اّر.ايه.تى.بى ديف للنقل كايرو" والعضو المنتدب: " تعتبر هذه المبادرة ليست مجرد خطوة رمزية، بل هي جزء أساسي من استراتيجية تشغيلية شاملة تهدف إلى خلق بيئة عمل متكاملة تراعي احتياجات الجميع. نحن نعمل على توفير الدعم والتدريب المستمر لجميع الفرق لضمان التكامل الفعّال بين جميع الموظفين، مما ينعكس بشكل إيجابي على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. ونؤمن بأن إشراك ذوي الهمم في منظومة العمل يثري تجربتنا المهنية ويُعزز من كفاءة الأداء التشغيلي داخل المحطات".

وأكدت الشركة على أن هذه الخطوة هي بداية لمسيرة أوسع نحو تعزيز فريق العمل، حيث تعتزم الشركة في الفترة القادمة زيادة عدد الموظفين من ذوي الهمم في مختلف الأقسام، تماشيًا مع رؤيتها في دعم التكافؤ والشمول الوظيفي.