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شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة توجة رسائل هامة للأم خلال فترة الحمل.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلامالأربعاء، 23 يوليو 2025 10:48 ص
وجهت وزارة الصحة والسكان مجموعة من الإرشادات للأم خلال فترة الحمل تضمنت..
- الانتظام فى الزيارات للوحدة الصحية يساعدك على الاكتشاف المبكر للمشاكل الصحية
- التطعيم بتوكسيد التيتانوس يحميكى ويحمى جنينك من خطر الإصابة بالتيتانوس الوليدى الذى يؤدى للوفاة
- التغذية السلمية أثناء الحمل تحميكى وتحمى طفلك من الأمراض
- المتابعة مع الطبيب خلال فترة الحمل (مرة كل شهر على الأقل مهمة للوصول إلى ولادة آمنة)
- المباعدة بين الولادات من 3 - 5 سنوات مفيدة لصحتك.
ارشادات للأم خلال فترة الحمل
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