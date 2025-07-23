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شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة توضح 5 نصائح هامة للوقاية من الأمراض غير السارية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلامالأربعاء، 23 يوليو 2025 10:54 ص
كشفت وزارة الصحة والسكان عن 5 نصائح يمكن اتباعها للوقاية من الأمراض غير السارية تتضمن الآتى..
- الامتناع عن التدخين
- الإقلال من الملح والسكر والدقيق الأبيض
- تناول طبق من السلطة الذى يحتوى على الخضراوات والفاكهة
- ممارسة الرياضة بانتظام أو المشي على الأقل 30 دقيقة يوميا
- الابتعاد عن الوجبات السريعة والمشروبات الغازية
5 نصائح هامة للوقاية من الأمراض غير السارية
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