شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة توضح 5 نصائح هامة للوقاية من الأمراض غير السارية والان مع تفاصيل الخبر

كشفت وزارة الصحة والسكان عن 5 نصائح يمكن اتباعها للوقاية من الأمراض غير السارية تتضمن الآتى..

- الامتناع عن التدخين

- الإقلال من الملح والسكر والدقيق الأبيض

- تناول طبق من السلطة الذى يحتوى على الخضراوات والفاكهة

- ممارسة الرياضة بانتظام أو المشي على الأقل 30 دقيقة يوميا

- الابتعاد عن الوجبات السريعة والمشروبات الغازية