شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب السكة الحديد: ثورة 23 يوليو أنصفت الطبقة العاملة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال عبد الفتاح فكري رئيس النقابة العامة للسكة الحديد ومترو الأنفاق، إن ثورة 23 يوليو أنصفت الطبقة العاملة المطحونة، الذين عانوا أشد المعاناة من الظلم وفقدان مبدأ العدالة الاجتماعية، حيث أسفرت الثورة عن توجهها الاجتماعي وحسها الشعبى، عندما أصدرت قانون الملكية يوم 9 سبتمبر 1952، قضت على الإقطاع وأنزلت الملكيات الزراعية من عرشها.

وأضاف فكرى، فى بيان: لقد نجحت ثورة يوليو فى تمصير وتأميم التجارة والصناعة التي استأثر بها الأجانب، وإلغاء الطبقات بين الشعب المصرى، وأصبح أبناء الفقراء قضاة وأساتذة جامعة وسفراء ووزراء وأطباء ومحامين، وتغيرت البنية الاجتماعية للمجتمع المصرى.

كما قضت الثورة على معاملة العمال كسلع تباع وتشترى، ويخضع ثمنها للمضاربة في سوق العمل، وحررت الفلاح بإصدار قانون الإصلاح الزراعي، وقضت على السيطرة الرأسمالية في مجالات الإنتاج الزراعي والصناعي، ونجحت الثورة في إنشاء السد العالي، والهيئة العامة لقصور الثقافة.

وأكد رئيس نقابة السكة الحديد ومترو الأنفاق أن روح ثورة يوليو، لازالت وستظل بيننا، ويستلهم منها عمال مصر روح الفداء والتضحية والتفاني في العمل، مؤكدين لقيادتنا الحكيمة أنهم سواعد مصر البناءة، وأنهم وقود التنمية والبناء للجمهورية الجديدة ، التي وضع حجر أساسها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

كما أكد عبد الفتاح فكرى أن جميع عمال مصر، جنودا مجندة لخدمة الوطن، وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية ، وسنظل نعمل ونبني من أجل الوطن.