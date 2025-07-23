شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تطبيق البكالوريا.. الكليات المتاحة لشعبة علمى علوم بالثانوية العامة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب محمود طه حسين ومحمد صبحىالأربعاء، 23 يوليو 2025 11:09 ص
أعلنت وزارتا التربية والتعليم والتعليم الفنى والتعليم العالى الكليات المتاحة لشعبة علمى علوم بالعام الدراسى المقبل بعد تطبيق البكالوريا المصرية وهى..
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