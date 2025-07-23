شكرا لقرائتكم خبر عن الكليات المتاحة بمسار الآداب والفنون بنظام البكالوريا المصرية والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ووزارة التعليم العالى والبحث العلمى الكليات المتاحة بمسار الآداب والفنون بنظام البكالوريا المصرية وجاءت كالتالى..

- الخدمة الاجتماعية

- دار العلوم

- علوم الرياضة التربية الرياضية سابقا

- الفنون الجميلة (فنون)

- التربية للطفولة المبكرة

- علوم (ذوي الإعاقة) والتأهيل

- علوم ذوي الاحتياجات الخاصة

- التربية الفنية والتربية الموسيقية والتربية (طفولة)

- التربية تعليم أساسي الحلقة الابتدائية

- الاقتصاد المنزلي والألسن بشرط دراسة لغة أجنبية ثانية

- الآداب كل التخصصات والتربية كل التخصصات الأدبية والبنات "آداب " كل التخصصات الأدبية والبنات "تربية" كل التخصصات الأدبية

- الاقتصاد والعلوم السياسية والحقوق والإعلام والآثار السياحة والفنادق والتربية النوعية والبنات طفولة - اقتصاد منزلي والجامعات التكنولوجية والمعاهد العليا والمتوسطة في نفس التخصصات.

التعليم تعلن تفاصيل الكليات المتاحة في نظام البكالوريا الجديد

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى فى بيان مشترك مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إنه في إطار جهود تطوير منظومة التعليم المصرية، أعلنت وزارتا التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، اليوم، عن تفاصيل الكليات والتخصصات الجامعية المتاحة للمسارات المختلفة في نظام البكالوريا الجديد.

وكذلك تفاصيل الكليات والتخصصات الجامعية المتاحة للشعب المختلفة في الثانوية العامة.

يأتي هذا الإعلان ضمن المساعي المتواصلة لضمان مستقبل تعليمي أفضل لشباب مصر، وتوفير خيارات متنوعة تتناسب مع ميول وقدرات الطلاب ومتطلبات سوق العمل.

سيبدأ تطبيق النظام الجديد على الطلاب الذين سيلتحقون بالصف الأول الثانوي في العام الدراسي ٢٠٢٥-٢٠٢٦، سواء كانوا ضمن نظام البكالوريا الجديد أو نظام الثانوية العامة.

يهدف هذا التوضيح المبكر إلى منح الطلاب وأولياء الأمور الوقت الكافي للاطلاع على الخيارات المتاحة واتخاذ قرارات مستنيرة بشأن مسارهم التعليمي المستقبلي.

تفاصيل المسارات والتخصصات المتاحة

تم توضيح تفاصيل المسارات المختلفة في البكالوريا، وكذلك الشعب في الثانوية العامة، والكليات والتخصصات الجامعية لكل منها، في الصور المرفقة بهذا البيان. وقد تم مراعاة التكافؤ بين مسارات البكالوريا والشعبة المقابلة لها في الثانوية العامة لضمان عدالة الاختيار.

وتؤكد الوزارتان على أن هذا التوضيح المبكر للمسارات والتخصصات يأتي في إطار حرصهما على توفير أقصى درجات الشفافية والتوجيه للطلاب وأولياء الأمور.

كما يهدف إلى:

تمكين الطلاب: من اتخاذ قرارات واعية بناءً على اهتماماتهم وقدراتهم.

التوافق مع ميول وإمكانيات كل طالب: من خلال تمكين الطلاب من اختيار التخصصات التي تتناسب مع قدراتهم وتطلعاتهم.

تحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠: من خلال بناء جيل قادر على المنافسة والابتكار في مختلف المجالات.

يعد هذا الإعلان خطوة مهمة في مسيرة تطوير التعليم المصري، ويؤكد على التزام الدولة بتقديم أفضل الفرص التعليمية لجميع أبنائها، بما يضمن لهم مستقبلًا مشرقًا يسهم في نهضة الوطن.