شكرا لقرائتكم خبر عن نغم السادسة على الجمهورية فى الثانوية العامة أدبى: فرحة أهلى أعظم هدية والان مع تفاصيل الخبر

حصلت نغم أحمد سالم عبد الحميد الطالبة بمدرسة الحوياتي الثانوية بنات التابعة لإدارة عابدين التعليمية بمحافظة القاهرة على المركز السادس على مستوى الجمهورية في الثانوية العامة 2025 (الشعبة الأدبية) بمجموع 316 درجة.

وعبرت نغم عن سعادتها بتفوّقها في مرحلة الثانوية العامة وتتويجها في قائمة الأوائل، قائلة: "فرحت أول ما سمعت الخبر، ماكنتش متوقعة أكون من الأوائل، والحمد لله ربنا كرمني بعد جهد وتعب السنه وفرحة أهلي أعظم هدية".

وقالت نغم خلال حديثها لـ"الخليج 365" إنها كانت تذاكر دروسها أول بأول من بداية العام الدراسي وتواظب على حضور دروسها "أون لاين"، لتحقق حلمها في الالتحاق بكلية الألسن أو كلية الاقتصاد والعلوم السياسية.



نغم أحمد سالم عبد الحميد

وأهدت نغم نجاحها لوالديها، تقديرًا لما بذلاه من جهد وتعب طوال العام الدراسي، وحرصهما الدائم على تشجيعها ودعمها، مؤكدة أنها ستواصل جهد ومثابرة لتحافظ على ما حققته من تفوق دراسي.

واعتمد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أمس الثلاثاء، نتيجة الدور الأول لطلاب شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي 2024/ 2025 بنسبة نجاح النظام الجديد 79.2%، والنظام القديم 72.7%.

وقد بلغ إجمالي عدد المتقدمين لامتحانات الدور الأول بالنظام الجديد والنظام القديم 785099 طالبًا وطالبة، حضر منهم 728892 طالبًا وطالبة، وبلغ عدد الناجحين 574347 طالبًا وطالبة.