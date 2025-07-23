شكرا لقرائتكم خبر عن موعد تكريم وزير التعليم لأوائل الثانوية العامة 2025 والان مع تفاصيل الخبر

يتزايد بحث طلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور خلال الساعات الأخيرة عن موعد تكريم أوائل الجمهورية، وذلك بعد إعلان نتيجة الدور الأول رسميًا واعتمادها من محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بنسبة نجاح بلغت 79.2% للنظام الجديد، و72.7% للنظام القديم.

الوزير يكرم أوائل الثانوية العامة السبت 27 يوليو

وفي هذا السياق، أعلنت وزارة التربية والتعليم أن الوزير سيلتقى بأوائل الطلاب يوم السبت المقبل، الموافق 27 يوليو، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، في حفل خاص لتكريمهم وتقدير جهودهم.

ويأتي هذا اللقاء تقديرًا للجهد الكبير الذي بذله الطلاب وأسرهم، وتشجيعًا لهم على مواصلة مسيرة النجاح والتفوق، حيث سيتم تكريمهم باعتبارهم نماذج مضيئة يُحتذى بها في المجتمع.

يُذكر أن عدد المتقدمين لامتحانات الدور الأول من طلاب الثانوية العامة هذا العام بلغ 785099 طالبًا وطالبة، حضر منهم 728892 طالبًا وطالبة، وبلغ عدد الناجحين 574347 طالبًا وطالبة.