شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن توقع بروتوكول تعاون لتقديم الخدمات الطبية لدور الرعاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقعت وزارة التضامن الاجتماعي بروتوكول تعاون مع احدى المؤسسات للأعمال الخيرية، وذلك في إطار حرص الوزارة على الارتقاء بالخدمات المقدمة للفئات الأولى بالرعاية "الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية - الأطفال المعرضين للخطر - المسنين - الأشخاص ذوي الإعاقة" المقيمين بدور الرعاية المختلفة.

يأتي هذا البروتوكول في إطار حرص الوزارة على الارتقاء بمنظومة الرعاية الصحية لكافة المقيمين بدور الرعاية والتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني المعنية بتقديم الخدمات الصحية.

وتقدم المؤسسة الخدمات الصحية المتكاملة والتي تشمل كافة التخصصات الطبية وإجراء العمليات الجراحية للحالات التي تتطلب ذلك مع توفير كافة الأدوية اللازمة للحالات، هذا فضلا عن تقديم خدمات الدعم النفسي والتوعية الطبية، وذلك من خلال قوافل طبية متخصصة والعيادات التابعة للمؤسسة بالمحافظات المختلفة.