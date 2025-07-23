شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن تكرم الإدارة العامة للعلاقات العامة والمراسم بالوزارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كرمت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي الإدارة العامة للعلاقات العامة والمراسم، وذلك لتميزها خلال الفترة السابقة، وحسن تنظيمهم لكافة الأحداث والمؤتمرات التي تعمل عليها الوزارة.

وشهد التكريم حضور أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي.

وسلمت الدكتورة مايا مرسي شهادات تقدير رامي عباس مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي للمراسم والمعارض، و رانيا عزت رئيسة الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزيرة، و مها إسماعيل مدير عام الإدارة العامة للعلاقات العامة والمراسم ، والعاملين بالإدارة، مشيدة بمجهوداتهم.

ويأتى هذا التكريم للقطاعات المتميزة داخل الوزارة، وذلك فى إطار التقييم المؤسسي لكافة قطاعات الوزارة.

وأعرب العاملون بالإدارة عن سعادتهم بتكريم وزيرة التضامن الاجتماعي، مؤكدين استمرارهم في أداء مهامهم بنفس الدرجة من الكفاءة والتميز خلال الفترة المقبلة.