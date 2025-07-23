شكرا لقرائتكم خبر عن مصر والمملكة المتحدة تطلقان الشراكة الاستراتيجية خلال زيارة رئيس وزراء بريطانيا للقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الحكومة البريطانية أن المملكة المتحدة ومصر ستطلقان الشراكة الاستراتيجية خلال زيارة يقوم بها رئيس الوزراء البريطانى كير ستارمر إلى القاهرة فى خريف عام 2025، لتحقيق فرص نمو متبادلة جديدة وتعزيز الروابط الاقتصادية، معربة عن التطلع إلى بناء هذه الشراكة لتعزيز ازدهار وأمن مواطنينا.

وذكر مكتب رئيس الوزراء البريطاني - فى بيان اليوم الأربعاء، أن رئيس الوزراء البريطاني والسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي سيترأسان معًا مؤتمر استثمار يضم شركات بريطانية ومصرية رئيسية.

وأضاف البيان أن المملكة المتحدة ومصر تتشاركان روابط عميقة وتاريخية، نتعاون في مجالات متعددة، من تغيّر المناخ إلى الأمن الدولي، ومن التجارة والاستثمار إلى السياحة، ويعزز ذلك الروابط الشعبية والثقافية الغنية، ومع ذلك، يتطلع البلدان إلى تعزيز هذا التعاون سعياً لتحقيق الازدهار المشترك وأمن إقليمي وعالمي أكبر.. ولذلك، التزمت حكومتا مصر والمملكة المتحدة برفع العلاقة الثنائية إلى شراكة استراتيجية.

ويمثل هذا الالتزام علامة بارزة وهامة، وسيمكن الحكومتين من تعزيز وتنظيم التعاون القائم تماشياً مع المصالح والأولويات المشتركة مثل التجارة والاستثمار، والهجرة غير النظامية، والأمن الإقليمي، والاستجابة للأزمة الإنسانية في قطاع غزة.