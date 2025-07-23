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شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى فى ذكرى ثورة 23 يوليو: نؤكد على مواصلة تعزيز مكانة مصر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب محمد الجالىالأربعاء، 23 يوليو 2025 12:50 م
تقدم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالتهنئة للشعب المصري بمناسبة الذكرى الـ73 لثورة 23 يوليو المجيدة.
وقال الرئيس السيسى، عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي:"في الذكرى الـ73 لثورة 23 يوليو، نستعيد مشهدًا خالدًا في تاريخ الأمة، حمل أحلام المصريين وطموحاتهم نحو التنمية والكرامة والاستقلال".
وأضاف الرئيس السيسى:"وإذ نحتفل اليوم بهذه الذكرى الغالية، نستحضر تضحيات الأبطال الذين آمنوا بحق المصريين في التقدم والتحرر بارادة لا تُكسر وعزيمة لا تلين ، ونؤكد على مواصلة المسيرة المشرفة بكل طموح لتعزيز مكانة مصر إقليمياً ودولياً".
واختتم الرئيس السيسى، رسالته بقوله:"حفظ الله مصر وشعبها، وألهمنا دائمًا سُبل التقدم والرخاء، وكل عام وحضراتكم بخير".
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