شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة القاهرة الأهلية.. تعرف على الكليات المتاحة وطريقة التقديم والمصروفات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل جامعة القاهرة الأهلية، إتاحة التقديم للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة، وذلك فى الكليات التى من المقرر أن تبدأ الدراسة بها العام الجامعى 2025 /2026 .

طريقة التقديم للالتحاق فى جامعة القاهرة الأهلية

حددت جامعة القاهرة الأهلية طريقة التقدم للالتحاق بها ويتم من خلال تسجيل الرغبات بالاستمارة بمقر الجامعة فى 6 أكتوبر وتسجيل 3 رغبات للالتحاق بالكليات ويتم التسجيل مجانا.

كليات ومصروفات جامعة القاهرة الأهلية

أعلنت جامعة القاهرة الأهلية عن المصروفات الدراسية المعتمدة للعام الجامعي 2025/2026، وذلك في إطار التزامها بتوفير تعليم جامعي متميز يواكب متطلبات سوق العمل، ويوازن بين جودة العملية التعليمية وتكاليفها الفعلية، وبمراعاة الضوابط التي وضعها مجلس الجامعات الأهلية.

كلية الطب 155 ألف جنيه

كلية طب الأسنان 125 ألف جنيه

كلية الصيدلة 110 آلاف جنيه

كلية العلاج الطبيعى 110 آلاف جنيه

كلية الطب البيطرى 80 ألف جنيه

كلية الهندسة 80 ألف جنيه

كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى 80 ألف جنيه

كلية التمريض 60 ألف جنيه

كلية الأعمال 60 ألف جنيه

كلية الاقتصاد والعلوم السياسية 60 ألف جنيه

كلية العلوم 60 ألف جنيه

كلية القانون 50 ألف جنيه

كلية الإعلام 50 ألف جنيه

كلية التربية والطفولة المبكرة 30 ألف جنيه

ويتم سداد المصروفات الدراسية على دفعتين قبل بداية الفصل الدراسى الأول وقبل بداية الفصل الدراسى الثانى.