شكرا لقرائتكم خبر عن كاميرا ”الخليج 365” ترصد المجاعة فى صفوف الفلسطينيين من داخل غزة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد مراسل ”الخليج 365” في غزة محمد منصور مستجدات الأوضاع في القطاع مع استمرار الحصار الإسرائيلي ومنع إدخال المساعدات الإنسانية والطبية الكافية للنازحين، ما أدى لانتشار المجاعة بين المواطنين الفلسطينيين من نساء وأطفال وكبار سن.

وتحدثت سيدة فلسطينية في حديث لـ"تليفزيون الخليج 365" عن زوجها الذي يعاني من المجاعة نتيجة شح المساعدات وتدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، مؤكدة أن زوجها يحتاج لطعام بشكل عاجل مع تدهور حالته الصحية.

فيما تحدث أحد الأطفال الفلسطينيين عن معاناتهم مع عدم توافر الخبز وتسجيل حالات وفيات نتيجة شح الطعام داخل غزة.

ويفرض جيش الاحتلال الإسرائيلي حصارا خانقا على سكان قطاع غزة منذ أكثر من 21 شهرا، ما أدى لتدهور الوضع المعيشي والصحي وتسجيل آلاف الضحايا الذين استشهدوا جوعا وقصفا على يد جيش الاحتلال الإسرائيلي.

إلى ذلك، قال ممثل منظمة الصحة العالمية في الضفة الغربية وقطاع غزة ريك بيبركورن، الأربعاء، إن القطاع يشهد ارتفاعا حادا في معدلات سوء التغذية.

وأضاف بيبركورن، إن الأطفال في غزة يبدون أصغر من أعمارهم الحقيقية بسبب سوء التغذية، مشيرا إلى أن نحو 30 ألف طفل يعانون من سوء التغذية خلال هذا العام فقط.

ولفت بيبركورن إلى أن "نقص الإمدادات الغذائية الأساسية يؤثر على الجميع، حتى على زملائنا في غزة".

وكان مدير مستشفى الشفاء في قطاع غزة قد أعلن في وقت سابق أن 900 ألف طفل في القطاع يعانون من الجوع، من بينهم 70 ألفا في حالة سوء تغذية.

يأتي ذلك في ظل تصاعد الغضب والحنق الغربي تجاه إسرائيل بسبب عملياتها العسكرية في القطاع الذي بات على شفا الانهيار، إذ شدد بيان مشترك صدر عن وزراء خارجية عدد من الدول، من بينها بريطانيا، على ضرورة الوقف الفوري للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والتزام إسرائيل بالقانون الدولي الإنساني، ورفض جميع محاولات التهجير القسري والتغيير الديمغرافي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.