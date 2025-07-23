شكرا لقرائتكم خبر عن نتيجة الثانوية الأزهرية 2025.. رابط الحصول على النتيجة فور اعتمادها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب طلاب الثانوية الأزهرية 2025 اعتماد الدكتور محمد الضوينى وكيل الأزهر الشريف، للنتيجة ، خلال الأيام القادمة، ونشرها على الرابط التالي لبوابة الأزهر هنا .

وغادر فضيلة الإمام الأكبر الدكتور احمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إلى الأقصر، ومن المتوقع أن يتصل فضيلته بالأوائل مطلع الأسبوع القادم، ويعقد مؤتمر صحفى للإعلان عن تفاصيل النتيجة .

مصدر: التصحيح اليدوي سبب تأخر إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية

واوضح مصدر مطلع أن تأخر إعلان النتيجة عن نتيجة الثانوية العامة يعود لعدة أسباب منها أن التصحيح بالأزهر يدوى وعدد المواد 18 مادة ، بينما التربية والتعليم التصحيح إلكترونى ولديهم عدد مواد أقل.

وشارك في التصحيح 22399 معلمًا، للتصحيح في 16 مركزًا على مستوى الجمهورية، وهم: (القاهرة - القليوبية - المنوفية - الغربية - كفر الشيخ - الشرقية - الدقهلية - البحيرة - الجيزة - الفيوم - بني سويف - المنيا - أسيوط - سوهاج - قنا - الأقصر).