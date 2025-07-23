شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يتم تغذية القطار الكهربائى السريع بالطاقة؟.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

تنفذ وزارة النقل القطار الكهربائى السريع، ومن بين التجهيزات الخاصة بالقطار إنشاء محطات تغذية القطار الكهربائي السريع بالكهرباء Traction Substation (TSS)، وهى المسؤولة عن تحويل الجهد الكهربائي العالي إلى جهد مناسب يُشغل القطارات بكل دقة وأمان.



مكونات محطة TSS:

- محولات القدرة:

تحتوي كل محطة على محولين رئيسيين، تبلغ سعة كل منهما 30 ميجا فولت أمبير (MVA) .

يتميز النظام بوجود احتياطي كامل، حيث يمكن لأي محول أن يغذي المحطة بالكامل في حالة تعطل الآخر، مما يضمن استمرارية التشغيل دون انقطاع.

- مصادر التغذية الكهربائية:

يتم تغذية المحطة من مصدرين مختلفين من الشبكة الكهربائية المصرية بجهد 220 كيلو فولت لضمان موثوقية الإمداد.

تقوم المحولات بخفض الجهد من 220 كيلو فولت إلى 2 × 27.5 كيلو فولت، وهو الجهد المناسب لتشغيل نظام الخط الهوائي (OCS - Overhead Catenary System) الذي يزود القطارات بالطاقة أثناء سيرها.

يضم مشروع القطار الكهربائي السريع في مصر:

10 محطات (TSS) محطات جر رئيسية

22 محطة PP (Parallel Post) لتعزيز التغذية على طول الخط.

11 محطة SP (Sectioning Post) لتقسيم الشبكة إلى أقسام تسمح بالعزل والصيانة دون التأثير على التشغيل الكلي.

