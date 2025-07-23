شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة المرافق: وظائف لمهندسين وفنيين وسائقين بشركة الصرف الصحى بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت النقابة العامة للعاملين بالمرافق، برئاسة هشام فؤاد، إعلان شركة الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى، برئاسة المهندس عادل حسن زكي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف الشاغرة بنظام العقد المؤقت، وذلك وفقا لإعلان التوظيف رقم (1) لسنة 2025 الصادر بتاريخ 22 يوليو 2025.

• الوظائف المطلوبة وتخصصاتها:

- مهندس مشروعات: تخصص مدني (هندسة صحية - إنشاءات).

- مهندس صيانة ميكانيكية: تخصص ميكانيكا قوى، سيارات، وإنتاج.

- مهندس صيانة كهربية: تخصص كهرباء قوى.

- سائق معدات ثقيلة: لحملة الدبلومات الصناعية المناسبة.

- سائق: لحملة الشهادة الإبتدائية أو الإعدادية.

وأوضحت أنه يشترط للمتقدمين لوظائف الهندسة الحصول على بكالوريوس هندسة معتمد من المجلس الأعلى للجامعات وأن يكونوا مقيدين بنقابة المهندسين، أما بالنسبة لوظيفة سائق معدات ثقيلة فيجب الحصول على رخصة قيادة درجة أولى، ولوظيفة سائق رخصة قيادة درجة أولى أو ثانية.

• شروط التقديم العامة:

حددت الشركة مجموعة من الشروط الواجب توافرها في المتقدمين وهي:

- أن يكون المتقدم من سكان القاهرة الكبرى.

- تقديم ما يثبت السكن في نطاق القاهرة الكبرى (عبر إيصال كهرباء، مياه، غاز باسم المتقدم أو الوالد، أو عقد إيجار موثق) لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات سابقة لتاريخ الإعلان.

- ألا يتجاوز عمر المتقدم 35 عامًا في تاريخ نشر الإعلان.

- تحديد الموقف من الخدمة العسكرية.

- اجتياز كافة الاختبارات المقررة (تحريرية، عملية، ومقابلة شخصية).

- اجتياز الكشف الطبي.

- العمل بنظام الورادي (الورديات) في جميع مواقع الشركة.

- التعيين يتم بنظام العقود المؤقتة.

- يمنع منعا باتا النقل أو الإعارة أو الإلحاق خارج الشركة قبل مرور خمس سنوات على الأقل.

• تعليمات وإجراءات التقديم:

تتم عملية التقديم على مرحلتين:

- المرحلة الأولى (سحب الملف): يتم سحب ملف التقديم بدءا من يوم السبت الموافق 26 يوليو 2025 وحتى يوم الخميس 31 يوليو 2025، ويكون السحب من مقر نادي النخيل الاجتماعي الرياضي بشارع جسر السويس، أمام محطة مترو النزهة، من الساعة العاشرة صباحا وحتى الواحدة ظهرا، مع ضرورة إحضار بطاقة الرقم القومي للمرشح.

- المرحلة الثانية (تسليم الملف): يتم تقديم الملف الشامل الذي يحتوي على كود التقديم للوظيفة المعلن عنها بنفس مقر سحب الملف، وذلك اعتبارا من يوم الخميس الموافق 7 أغسطس 2025 وحتى يوم الخميس 14 أغسطس 2025، من الساعة العاشرة صباحا وحتى الساعة الواحدة ظهرا.

• المستندات المطلوبة عند تقديم الملف:

- صورة من شهادة الميلاد.

- صورة من المؤهل الدراسي.

- صورة من الموقف من التجنيد.

- صورة من بطاقة الرقم القومي.

- صورة من رخصة القيادة (للمتقدمين لوظائف السائقين).

- عدد (2) صورة شخصية.

ويمكن متابعة موقع شركة الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى الإلكتروني الرسمي (www.gcsdc.com.eg) لمعرفة مواعيد وأماكن الاختبارات اللازمة للمستوفين للشروط.