شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة تفتتح عيادات "النعمة التخصصية" بالمحلة الكبرى والان مع تفاصيل الخبر

افتتح الأنبا أغناطيوس الأسقف العام لإيبارشية المحلة الكبرى، بالاشتراك مع اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية وعدد من القيادات التنفيذية والدينية بالمحافظة، مجمع عيادات النعمة التخصصي التابع للإيبارشية، ويأتي هذا في إطار دعم الدولة لـ المبادرات المجتمعية والتنموية التي تُعزز من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشاد اللواء المحافظ بالدور الحيوي الذي تقوم به مطرانية المحلة الكبرى في تبني مشروعات خدمية تهدف إلى تلبية احتياجات المجتمع، وفي مقدمتها الرعاية الصحية، مؤكدًا على أن المجمع يدعم مسار الدولة في التوسع بـ الخدمات الصحية، ويُمثل إضافة مهمة للقطاع الصحي بمدينة المحلة الكبرى.

وتفقد محافظ الغربية والضيوف الحضور أقسام المجمع المختلفة، حيث يضم المجمع، المقام على دورين، مجموعة من العيادات التخصصية تشمل: الباطنة العامة، القلب، الجراحة العامة، الأطفال، الأنف والأذن والحنجرة، الجلدية، العظام، النساء والتوليد، بالإضافة إلى وحدة لطب الأسنان ومعمل تحاليل طبية.

وقدم الأنبا أغناطيوس هدية شكر وتقدير للواء المحافظ على دعمه المتواصل وحرصه على المشاركة في الفعاليات المجتمعية ذات الطابع التنموي والإنساني، مشيرًا إلى أن المطرانية حريصة على أن تكون جزءًا فاعلًا في خدمة الوطن، عبر مبادرات عملية ملموسة تلبي احتياجات المواطنين في مختلف القطاعات.