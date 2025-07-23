شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يستقبل مجموعة خدام من الكنيسة فى نيوكاسل والان مع تفاصيل الخبر

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني صباح اليوم في المقر البابوي بالاسكندرية، مجموعة من شباب من كنيسة الشهيد مار جرجس والقديس البابا أثناسيوس الرسولي بنيوكاسل، التابعة لإيبارشية أيرلندا واسكتلندا وشمالي شرق إنجلترا، الذين جاءوا إلى مصر هذا الأسبوع، برفقة كاهن الكنيسة، القس بيشوي كرم، لتقديم خدمات تعليمية وتوعوية في عدد من الكنائس بمناطق مختلفة بمصر.

وأعرب قداسة البابا عن سعادته بحرص الشباب وسعيهم باهتمام لتقديم خدمات لأخوتهم في مصر، والمجئ خصيصًا لهذا الغرض. كما نوه قداسته إلى وضع مصر الفريد حضاريًّا وتاريخيًّا وجغرافيًّا، لافتًا إلى تميز كنيسة الإسكندرية بأهراماتٍ ثلاثة للإيمان الحي وهي:

- هرم التعليم والخدمة "العرق".

- هرم الاستشهاد "الدم".

- هرم الرهبنة "الدموع".

عقب الكلمة أجاب قداسة البابا على استفسارات الشباب وأسئلتهم. وفي الختام أهداهم بعض الهدايا التذكارية وجواز السفر الرمزي الخاص بمكتب HIGH.

يذكر أن الزيارة الخدمية، تمت بالتنسيق بين إيبارشية أيرلندا واسكتلندا وشمالي شرق إنجلترا، ومكتب "HIGH" المختص بالتواصل بين إيبارشيات الكنيسة القبطية في الخارج وبين المناطق الأكثر احتياجًا للخدمة في الإيبارشيات بمصر، وهو المكتب الصادر به قرار من المجمع المقدس بجلسته المنعقدة في شهر مارس من عام ٢٠٢٤، ويحمل المكتب اسم "HIGH" اختصارًا لعبارة (Hands in God's Hand).