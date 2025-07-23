شكرا لقرائتكم خبر عن القومية لمياه الشرب تستجيب لـ"الخليج 365" وتدرج توسعات مدينة الرحمانية بخطة 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في استجابة سريعة لما نشره الخليج 365 تحت عنوان " مجلس النواب يحيل 29 توصية للحكومة لتنفيذها، بشأن إقامة محطة رفع صرف صحى بمنطقة عرفان مركز الرحمانية بمحافظة البحيرة، أكدت الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، انه تم إدارج مشروع توسعات مدينة الرحمانية ضمن مقترح خطة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى 2025-2026 .

وأوضحت الهيئة في رد واستجابة لـ " الخليج 365" أنه سوف يتم البدء في التنفيذ فور نهو الموافقات المطلوبه " صحة وبيئة زراعية والخ" بمعرفة الوحدة المحلية واستصدار قرار التخصيص وتوافر التمويل اللازم من وزارة التخطيط.

وكان الخليج 365 قد نشر تقرير صحفى بعنوان " مجلس النواب يُحيل 29 توصية للحكومة لتنفيذها"، وتضمن أحال مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء،29 تقريرا للجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات للحكومة لتنفيذ ما بها من توصيات، الاقتراحات مقدمة من:

1. العضو محمد حمدي دسوقي، بشأن سرعة استكمال ورفع كفاءة محطة رفع الصرف الصحى (البنك الدولي) بمنطقة الأربعين لخدمة أهالى غرب البلد والأربعين والمعلمين وكذلك استثناء إنشاء محطة رفع أخرى بها نظرًا لزيادة الكثافة السكانية بالعزبة البحرية بقرية درنكه - مدينة أسيوط- محافظة أسيوط.

2. العضو وحيد فودة، بشأن إنشاء محطة صرف صحى لعزب (الحلوانى- الصفيح- الهويس)- حى شرق وغرب المنصورة- محافظة الدقهلية.

3. العضو السيد الخضر جوهر، بشأن إنشاء بيارة صرف صحى بقرية الشيخ سليم- مركز نبروه- محافظة الدقهلية.

4. العضو إبراهيم عويس، بشأن استبدال كوبري المشاه المقام على ترعة الباسوسية عند الكيلو (10.500) أمام عزبة أبو غديه التابعة لمركز القناطر الخيرية بآخر خرساني للسيارات- محافظة القليوبية.

5. العضو بلال النحال، بشأن إقامة محطة رفع صرف صحى بمنطقة عرفان- مركز الرحمانية- محافظة البحيرة.

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مجلس النواب يُحيل 29 توصية للحكومة لتنفيذها

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