شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف: قنا بداية تنفيذ مبادرة الحضانات التعليمية فى المساجد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور أسامة رسلان، المتحدث الرسمى لوزارة الأوقاف، عن تفاصيل بروتوكول تعاون لإطلاق حضانات تعليمية بالمساجد بين الأوقاف ووزارة التربية والتعليم، حيث إن التنفيذ سيكون خلال الصيف، على أن يكون بداية التنفيذ التجريبي في محافظة قنا كبداية بواقع مسجد في كل قرية وحي؛ تحت إشراف مشترك من الوزارتين.

وأضاف فى تصريحات لليوم السابع، أن المناهج ستكون لسن رياض الأطفال عبارة عن معطيات تعليمية مبسطة للغاية تركز على حسن التعامل والسلوك، ومبادئ الهجاء والحساب، وتفهيم بعض القيم الدينية، وهكذا.

وتابع: التوقيت من الصباح حتى قبل الظهر، وسيكون المعلمين متخصصين من وزارة التربية والتعليم، مشددا على ان الأمبر ليس بديلا للكتاتيب.

إنفاذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في تحقيق التعاون بين الوزارات لخدمة المواطنين، استقبل الدكتور أسامة الأزهري؛ وزير الأوقاف، بمقر ديوان عام الوزارة، محمد عبد اللطيف؛ وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لتوقيع برتوكول تعاون من أجل الاستفادة من المساجد في تقديم خدمات رياض الأطفال قبل سن التعليم الإلزامي.