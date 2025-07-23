شكرا لقرائتكم خبر عن تصادم سيارة ملاكى وأتوبيس أعلى كوبرى 6 أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

شهد كوبري أكتوبر، منذ قليل، حادث تصادم بين سيارة ملاكي وأتوبيس، في الاتجاه القادم من المهندسين لوسط البلد.

وعلى الفور قام رجال المرور بتيسير حركة سير السيارات أعلى الكوبري منعا لحدوث كثافات مرورية.

وفيما عززت الإدارة العامة لمرور القاهرة تواجدها بالشوارع والميادين مع انتشار الخدمات المرورية أعلى الطرق والمحاور، للعمل على إزالة أى أعطال مرورية، أو حوادث تعوق حركة السيارات بشوارع العاصمة، ولتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن التى يقصدونها.