شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة بنها الأهلية.. تعرف على الكليات المتاحة وطريقة التقديم والمصروفات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - القليوبية إبراهيم سالمالأربعاء، 23 يوليو 2025 03:38 م
تواصل جامعة بنها الأهلية بمدينة العبور بمحافظة القليوبية، إتاحة التقديم للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة، وذلك فى الكليات التى من المقرر أن تبدأ الدراسة بها العام الجامعى 2025 /2026 .
وحددت جامعة بنها الأهلية طريقة التقدم للالتحاق بها ويتم من خلال تسجيل الرغبات بالاستمارة بمقر الجامعة الحي الترفيهي بمدينة العبور، وتسجيل 3 رغبات للالتحاق بالكليات ويتم التسجيل مجانا.
وأعلنت جامعة بنها الأهلية عن المصروفات الدراسية المعتمدة للعام الجامعي 2025/2026، وذلك في إطار التزامها بتوفير تعليم جامعي متميز يواكب متطلبات سوق العمل، ويوازن بين جودة العملية التعليمية وتكاليفها الفعلية، وبمراعاة الضوابط التي وضعها مجلس الجامعات الأهلية.
- كلية الطب 155 ألف جنيه
- كلية طب الأسنان 125 ألف جنيه
- كلية العلاج الطبيعى 110 آلاف جنيه
- كلية الطب البيطرى 80 ألف جنيه
- كلية الهندسة 75 ألف جنيه
- كلية علوم الحاسب 75 ألف جنيه
- كلية الاقتصاد وإدارة الأعمال 50 ألف جنيه
- كلية علوم الطاقة 45 ألف جنيه
- كلية الفنون البصرية والتصميم 60 ألف جنيها.
ويتم سداد المصروفات الدراسية على دفعتين قبل بداية الفصل الدراسى الأول وقبل بداية الفصل الدراسى الثانى.
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