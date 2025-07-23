شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة بنها الأهلية.. تعرف على الكليات المتاحة وطريقة التقديم والمصروفات والان مع تفاصيل الخبر

تواصل جامعة بنها الأهلية بمدينة العبور بمحافظة القليوبية، إتاحة التقديم للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة، وذلك فى الكليات التى من المقرر أن تبدأ الدراسة بها العام الجامعى 2025 /2026 .

وحددت جامعة بنها الأهلية طريقة التقدم للالتحاق بها ويتم من خلال تسجيل الرغبات بالاستمارة بمقر الجامعة الحي الترفيهي بمدينة العبور، وتسجيل 3 رغبات للالتحاق بالكليات ويتم التسجيل مجانا.

وأعلنت جامعة بنها الأهلية عن المصروفات الدراسية المعتمدة للعام الجامعي 2025/2026، وذلك في إطار التزامها بتوفير تعليم جامعي متميز يواكب متطلبات سوق العمل، ويوازن بين جودة العملية التعليمية وتكاليفها الفعلية، وبمراعاة الضوابط التي وضعها مجلس الجامعات الأهلية.

- كلية الطب 155 ألف جنيه

- كلية طب الأسنان 125 ألف جنيه

- كلية العلاج الطبيعى 110 آلاف جنيه

- كلية الطب البيطرى 80 ألف جنيه

- كلية الهندسة 75 ألف جنيه

- كلية علوم الحاسب 75 ألف جنيه

- كلية الاقتصاد وإدارة الأعمال 50 ألف جنيه

- كلية علوم الطاقة 45 ألف جنيه

- كلية الفنون البصرية والتصميم 60 ألف جنيها.

ويتم سداد المصروفات الدراسية على دفعتين قبل بداية الفصل الدراسى الأول وقبل بداية الفصل الدراسى الثانى.