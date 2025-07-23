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جامعة بنها الأهلية.. تعرف على الكليات المتاحة وطريقة التقديم والمصروفات

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جامعة بنها الأهلية.. تعرف على الكليات المتاحة وطريقة التقديم والمصروفات

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القاهرة - سامية سيد - القليوبية إبراهيم سالم

الأربعاء، 23 يوليو 2025 03:38 م

تواصل جامعة بنها الأهلية بمدينة العبور بمحافظة القليوبية، إتاحة التقديم للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة، وذلك فى الكليات التى من المقرر أن تبدأ الدراسة بها العام الجامعى 2025 /2026 .

وحددت جامعة بنها الأهلية طريقة التقدم للالتحاق بها ويتم من خلال تسجيل الرغبات بالاستمارة بمقر الجامعة الحي الترفيهي بمدينة العبور، وتسجيل 3 رغبات للالتحاق بالكليات ويتم التسجيل مجانا.

وأعلنت جامعة بنها الأهلية عن المصروفات الدراسية المعتمدة للعام الجامعي 2025/2026، وذلك في إطار التزامها بتوفير تعليم جامعي متميز يواكب متطلبات سوق العمل، ويوازن بين جودة العملية التعليمية وتكاليفها الفعلية، وبمراعاة الضوابط التي وضعها مجلس الجامعات الأهلية.

-      كلية الطب 155 ألف جنيه

-      كلية طب الأسنان 125 ألف جنيه

-      كلية العلاج الطبيعى 110 آلاف جنيه

-      كلية الطب البيطرى 80 ألف جنيه

-      كلية الهندسة 75 ألف جنيه

-      كلية علوم الحاسب 75 ألف جنيه

-      كلية الاقتصاد وإدارة الأعمال 50 ألف جنيه

-      كلية علوم الطاقة 45 ألف جنيه

-      كلية الفنون البصرية والتصميم 60 ألف جنيها.

ويتم سداد المصروفات الدراسية على دفعتين قبل بداية الفصل الدراسى الأول وقبل بداية الفصل الدراسى الثانى.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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