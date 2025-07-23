شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام إسرائيلى: حماس ردت على مقترح وقف إطلاق النار فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، نقلًا عن مصادر أمنية، أن حركة حماس قدمت ردًا أوليًا على مقترح وقف إطلاق النار في غزة، مشيرة إلى أن الحركة اشترطت أن يتم إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة فقط وفق خطة الأمم المتحدة.

وبحسب التقارير العبرية، فإن موقف حماس يعكس رغبة واضحة في ضمان وجود آلية دولية معترف بها لإيصال الدعم الإنساني، بعيدًا عن أي ترتيبات قد تستغل سياسيًا أو عسكريًا من الجانب الإسرائيلي.

ويأتي هذا التطور في وقت تستمر فيه المفاوضات غير المباشرة، بهدف الوصول إلى اتفاق نهائي ينهي العدوان المستمر منذ أشهر على القطاع، والذي تسبب في كارثة إنسانية أسفرت عن استشهاد وإصابة عشرات الآلاف.