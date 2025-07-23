شكرا لقرائتكم خبر عن عميد طب قصر العينى: نرحب برغبة الطالبة جنى خليل فى الانضمام للكلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم الدكتور حسام صلاح عميد كلية طب قصر العينى بخالص التهنئة والتقدير لطلاب الثانوية العامة على نجاحهم المشرف وتفوقهم هذا العام، وهو ثمرة جهدهم ومثابرتهم طوال السنوات الماضية، كما رحب بهم جميعًا في رحاب كلية الطب – قصر العيني، هذه القلعة الطبية العريقة التي خرّجت أجيالاً من الأطباء المتميزين وكان لها السبق في الريادة والتميّز العلمي والإنساني.

وقال الدكتور حسام صلاح بيان صادر عن الكلية: "أخص بالتهنئة الطالبة جنى إبراهيم خليل إبراهيم، الحاصلة على المركز الثامن على مستوى الجمهورية في الثانوية العامة، لعام 2025 والتي أعربت عن رغبتها في الالتحاق بكلية طب قصر العيني، إننا نعتز بانضمام نماذج مشرفة ومتميزة مثلها، ونتمنى لها ولزملائها دوام التوفيق والتفوق في مسيرتهم الجامعية والمهنية.

أهلاً وسهلاً بكم في قصر العيني، بيت العلم والإنسانية.