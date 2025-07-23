شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدفاع الكويتى يهنئ الفريق أول عبدالمجيد صقر بذكرى ثورة 23 يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ وزير الدفاع الكويتى الشيخ عبدالله على عبدالله الصباح، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى الفريق أول عبدالمجيد صقر، بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو.

وأكد وزير الدفاع الكويتى - في برقية التهنئة، وفقًا لبيان الجيش الكويتى اليوم الأربعاء، عمق العلاقات الأخوية والتعاون والعمل المشترك بين البلدين الشقيقين، متمنيًا أن يعيد المولى عز وجل هذه المناسبة على مصر وشعبها بالخير وعلى قواتها المسلحة بالرفعة والعزة والازدهار.