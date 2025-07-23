شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يهنئ أوائل الثانوية من أبناء المحافظة ويدعوهم لحفل تكريم.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

هنأ المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، خلال اتصال هاتفي، أوائل الثانوية العامة من أبناء المحافظة، متمنيًا لهم دوام النجاح والتوفيق فى حياتهم العلمية والمهنية.

وأكد محافظ الجيزة، أن تفوق طلاب الجيزة مصدر فخر واعتزاز لجميع أبناء المحافظة، مشيدًا بالجهد الكبير الذي بذله أولياء الأمور ودورهم الأساسي في دعم الأبناء وتحفيزهم على تحقيق هذا الإنجاز.

وفي ختام الاتصال، وجّه محافظ الجيزة دعوة رسمية للطلاب وأسرهم للحضور إلى ديوان عام المحافظة، لتكريمهم تقديرًا لتفوقهم وتكليلًا لجهودهم.

واعتمد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أمس الثلاثاء، نتيجة الدور الأول لطلاب شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي 2024/ 2025 بنسبة نجاح النظام الجديد 79.2%، والنظام القديم 72.7%.

وقد بلغ إجمالي عدد المتقدمين لامتحانات الدور الأول بالنظام الجديد والنظام القديم 785099 طالبًا وطالبة، حضر منهم 728892 طالبًا وطالبة، وبلغ عدد الناجحين 574347 طالبًا وطالبة.

وضمت قائمة أوائل الثانوية العامة، طالبين من أبناء محافظة الجيزة، وهم الطالب إبرام يوسف مكرم زاخر جاد الرب، الحاصل على المركز الأول بالشعبة العلمية (رياضيات) على مستوى الجمهورية من مدرسة المتفوقين الثانوية بنين في العلوم والتكنولوجيا Stem، والطالبة سلمى وليد سمير محمد الحاصلة على المركز السابع بالشعبة الأدبية على مستوى الجمهورية من مدرسة الشهيد هشام كمال طعمة الرسمية للغات.