شكرا لقرائتكم خبر عن مدير صندوق مكافحة الإدمان يستعرض الرؤية المستقبلية لتنفيذ برامج وقائية بدمياط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في إطار الحرص على تكثيف الجهود لرفع الوعي بخطورة تعاطى وإدمان المواد المخدرة، شهد الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، والمهندسة شيماء الصديق، نائب محافظ دمياط، نيابة عن الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط فعاليات اللقاء الذى نظمته محافظة دمياط بالتعاون مع صندوق مكافحة الإدمان لتكثيف جهود التعاون لمواجهة تعاطى وإدمان المواد المخدرة ورفع وعى الفئات المختلفة من أبناء المحافظة بخطورة التعاطي، وذلك بحضور وكلاء الوزارات المعنية والقيادات التنفيذية والشعبية وممثلي المؤسسات الدينية.



الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة الإدمان

ويأتي ذلك في إطار سلسلة الزيارات الميدانية لصندوق مكافحة الإدمان بالمحافظات المختلفة لمتابعة تنفيذ محاور الاستراتيجية القومية لمكافحة المخدرات، والحد من مخاطر التعاطي والإدمان التي تم إطلاقها تحت رعاية رئيس الجمهورية.

واستهلت نائب المحافظ كلمتها بالترحيب بالدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والحضور.



الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة الإدمان والمهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط

واستعرض الدكتور عمرو عثمان جهود صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي داخل المحافظة خلال 2025، حيث استقبل مركز العزيمة بديماط التابع لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بالتعاون مع المحافظة 2160 متردد لطلب العلاج من الإدمان من أبناء المحافظة والمحافظات المجاورة، كما تم إجراء تحاليل الكشف عن المخدرات لـ 2927 موظف للترقيات و270 سائق بالأكمنة، وكذلك الكشف على سائقي الحافلات المدرسية خلال فترة الدراسة، فضلاً عن تنظيم العديد من الندوات التثقيفية والأنشطة التوعوية داخل أكثر من 150 مدرسة و65 مركز شباب و20 ندوة ونشاط بجامعة دمياط، أيضا تنفيذ 270 نشاط في القرى المستهدفة من المبادرة الرئاسية حياة كريمة بالتعاون مع مؤسسة "حياة كريمة" . كذلك المشاركة في 25 فعالية بالمبادرة الرئاسية "بداية جديدة " أيضا تنفيذ مبادرة القرار قرارك في 40 مؤسسة حكومية بالمحافظة لتعريف الموظفين بآليات تطبيق قانون شغل الوظائف أو الاستمرار فيها.



الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة الإدمان والمهندسة شيماء الصديق خلال تفقد عيادات مركز العزيمة لعلاج الإدمان بدمياط



كما استعرض الدكتور عمرو عثمان الخطة التنفيذية للتدخلات الوقائية والعلاجية والأنشطة المقترح تنفيذها في محافظة دمياط من خلال صندوق مكافحة الإدمان خلال عام 2025/ 2026 بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية، منها تدريب وإعداد 150 قيادة شبابية تطوعية مهاريا وعلميا من الشباب ومكلفات الخدمة العامة والرائدات الريفيات وقيادات طبيعية ورجال الدين للمشاركة في تنفيذ البرامج لرفع الوعى بخطورة تعاطى وإدمان المواد المخدرة تنفيذ مبادرات ميدانية بالتعاون مع كافة الأحياء والمدن بالمحافظة بواقع 500 مبادرة بالحدائق العامة ومواقف السرفيس والميادين العامة وإنشاء مقر لصندوق مكافحة الإدمان داخل جامعة دمياط "بيت تطوع" بالتعاون مع الجامعة لتنفيذ سلسلة من المبادرات والأنشطة داخل الحرم الجامعى للتوعية بمخاطر تعاطى المخدرات، كذلك المشاركة فى كافة القوافل التعليمية والصحية التي تقوم بها الجامعة بمكون عن أضرار المخدرات الاصطناعية بالإضافة إلى تدريب وإعداد 100 أخصائي نفسى واجتماعى من المدارس كذلك تنفيذ عدد 500 مبادرة ميدانية داخل مراكز الشباب والأندية والحدائق العامة والمواقف العمومية لرفع وعى الفئات المختلفة بخطورة التعاطى. كما سيتم تكثيف حملات الكشف المبكر عن المخدرات على الطرق السريعة وسائقي الحافلات المدرسية بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور، بالإضافة إلى تنظيم لقاءات بالمساجد والكنائس أسبوعيا للحديث عن المخدرات الاصطناعية ومدى خطورتها وتفنيد المفاهيم المرتبطة بها وطرق العلاج أيضا التعاون مع المجتمع المدني والمؤسسات الأهلية في تنفيذ لقاءات أسرية متنوعة في القرى المستهدفة والمناطق الأكثر عرضة لخطر التعاطي.



جانب من فعاليات اللقاء بديوان محافظة دمياط

على جانب آخر وفي نفس السياق حرص الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى برفقة المهندسة شيماء الصديق نائب المحافظ نيابة عن الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط تفقد العيادات الخارجية التابعة لمركز العزمية لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان التابع للصندوق للاطمئنان على توفير كافة الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان مجانا وبأعلى معايير الجودة، كما تفقد وحدة تحليل المخدرات المخصصة للكشف على العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والسائقين كذلك الأفراد الراغبين في إجراء التحاليل بغرض إفادات رسمية لجهات العمل المختلفة.



جانب من فعاليات اللقاء



مدير صندوق مكافحة الإدمان والمهندسة شيماء الصديق خلال تفقد عيادات مركز العزيمة لعلاج الإدمان بدمياط



