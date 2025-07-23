شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة جزيرة الأمير إدوارد تعلن توافر منحا دراسية تصل 100% لطلاب الثانوية العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت جامعة جزيرة الأمير إدوارد بالقاهرة، والتي تستضيفها الجامعات الكندية في مصر بالعاصمة الإدارية، عن منح دراسية لطلاب شهادة الثانوية العامة، وذلك للراغبين في الالتحاق بكلياتها المختلفة في العام الأكاديمي الجديد 2025/2026، وذلك طبقًا للمجموع الحاصل عليه الطالب، حيث يحصل من خلالها على منح دراسية تصل إلى 100% علي الرسوم الدراسية.

يُعد فرع جامعة جزيرة الأمير إدوارد بالقاهرة أول فرع دولي في العاصمة الإدارية، ويعمل منذ يوليو 2018، وقد احتفلت الجامعة مؤخرًا بتخرج الدفعة الرابعة من طلابها، وأوضحت الجامعة أن على الطلاب الراغبين في التقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن المنح، زيارة الرابط التالي

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ويقدم فرع جامعة جزيرة الأمير إدوارد بالقاهرة برامجًا متعددة مبتكرة ورائدة في مجالات مهنية رائدة، تشمل هذه البرامج إدارة الأعمال، وهندسة التصميم المستدام، وعلوم الحاسوب، وكلية الاداب ولكل منها مسارات متخصصة لإعداد الطلاب لمواجهة تحديات المستقبل.

وتشمل تخصصات كلية إدارة الأعمال، ريادة الأعمال، والتسويق، والمالية، والمحاسبة، والإدارة التنظيمية، أما تخصصات هندسة التصميم المستدام فتشمل الميكاترونيك والطاقة المستدامة، أما تخصصات علوم الحاسوب فتشمل برمجة ألعاب الفيديو، وتحليل البيانات، وتحليل الأعمال، كما تشمل تخصصات كلية الاداب برامج الاقتصاد والعلوم السياسية والاتصالات التطبيقية.

وتُقدم جميع البرامج بمنهج فريد من نوعة، يضمن اندماجًا مثاليًا بين النظرية والتطبيق لتزويد الطلاب بالمرونة والمهارات اللازمة للمنافسة في بيئة العمل الديناميكية اليوم.

كما يتمتع الطلاب بحرية بدء رحلتهم التعليمية في أي من حرمي الجامعة في مصر أو كندا واستكمالها في الحرم الآخر بمرونة عالية.

جدير بالذكر أن جامعة جزيرة الأمير ادوارد UPEI هي أول جامعة دولية يتم استضافتها في مصر بنظام الفرع الدولي IBC Model، والذي يمنح الخريجين شهادة دولية صادرة عن الجامعة الأم في كندا، مُعتمدة لدى جهات الاعتماد الكندية والمصرية وجميع النقابات المهنية.