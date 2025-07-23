شكرا لقرائتكم خبر عن النائب العام يهنئ المستشار محمد الشناوى بتوليه رئاسة النيابة الإدارية والان مع تفاصيل الخبر

استقبل المستشار محمد الشناوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم الأربعاء الموافق 23 يوليو 2025، المستشار محمد شوقي، النائب العام، الذي قدَّم التهنئة له بمناسبة توليه منصبه الجديد رئيسًا للهيئة.

رافق النائب العام وفد رفيع المستوى ضم:

• المستشار عمرو فاروق، مدير التفتيش القضائي بالنيابة العامة.

• المستشار علي مختار، مدير إدارة النيابات.

• المستشار أحمد البحراوي، رئيس المكتب الفني للنائب العام.

• المستشار أحمد عبد العزيز، مدير المراسم بمكتب النائب العام.

وجاء اللقاء بحضور:

• المستشار الدكتور محمد أبو ضيف، الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية.

• المستشار زكي شلقامي، مدير إدارة التفتيش القضائي.

• المستشار منتصر عبد العال، مدير إدارة النيابات.

وخلال اللقاء، رحَّب المستشار محمد الشناوي بالنائب العام والوفد المرافق، مؤكدًا أهمية تعزيز التعاون والتواصل بين النيابة الإدارية والنيابة العامة بما يحقق التكامل بين مؤسسات العدالة وإعلاء سيادة القانون.

من جانبه، أعرب المستشار محمد شوقي عن تقديره لدور النيابة الإدارية باعتبارها إحدى ركائز منظومة العدالة في مصر، متمنيًا التوفيق لرئيس الهيئة في قيادة مؤسسة تكرس جهودها لمكافحة الفساد وترسيخ دعائم دولة القانون.

صرح بذلك المتحدث باسم النيابة الإدارية، المستشار محمد سمير.