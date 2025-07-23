شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز حماية المستهلك: تلقينا 206 آلاف شكوى من المواطنين خلال عام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن جهاز حماية المستهلك تقرير الحصاد السنوي لعام 2024 – 2025 والذي تضمن العديد من المحاور في ضوء تطورات الاقتصاد المصري ، ويشمل المحور الأول، تقرير عن الحملات الرقابية التي شنها الجهاز بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية المعنية بمختلف محافظات الجمهورية، ويشمل المحور الثاني، تقريرا عن آداء الشكاوي في الإدارات المركزية بالمقر الرئيسي والأفرع الإقليمية ، بينما شمل المحور الثالث، أنشطة الجهاز في الجولات الميدانية بالتنسيق مع السادة المحافظين لضبط الأسواق وأسعار السلع .

المحور الأول : الحملات الرقابية :

في ضوء تكليفات دولة رئيس مجلس الوزراء بتشديد الرقابة علي الأسواق خاصه أسواق السلع الغذائية ومواجهة كافة الممارسات الضارة بالأسواق والتصدي للممارسات السلبية لاسيما حجب السلع الأساسية عن التداول والبيع بأزيد من السعر المعلن أو السعر الرسمي

وعليه فقد قام جهاز حماية المستهلك وأفرعه الإقليمية بالمحافظات خلال الفتره من 1 /7 /2024 إلى 30 /6/2025 الجارى بتنفيذ عدد 9349 حملة بعدد 24 محافظة وبالمرور علي 128304 منشأة، أسفرت عن تحرير 31041 مخالفة، ما بين عدم اعلان عن الاسعار، البيع بأزيد من السعر المُعلن، تداول سلع غذائية مجهولة المصدرومنتهية الصلاحية ، عدم اصدار فواتير، بإجمالي مضبوطات سلع غذائية 492 طن و 741159 وحدة عصائر ومعلبات، وذلك بالتنسيق مع كافة الاجهزة الرقابية المعنية بضبط الأسواق ،حيث حققت تلك الحملات نتائج إيجابية ساهمت في تحقيق رؤية الجهاز والتي تخلص في صون وحماية حقوق المستهلكين ،ومواجهة كافة الممارسات الضارة بالأسواق وتعزيز دوره في مجال تطبيق القانون والحفاظ علي صحة وسلامة المستهلكين وترسيخ القواعد والمعايير اللازمة لصون حقوق المستهلك وضبط الاسواق ،و تم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال ماتكشف من مخالفات وعرضها والمسئولين عنها والمضبوطات علي النيابات المختصة بالمحافظات .

وتلقى جهاز حماية المستهلك خلال الفترة من 1 يوليو 2024 حتى 30 يونيو 2025 عدد (206,073) شكوى من المواطنين عبر مختلف قطاعات الشكاوى، حيث تصدّرت شكاوى السلع المعمرة والأجهزة الكهربائية القائمة بعدد (39,026) شكوى، تلتها شكاوى الإعلانات المُضللة بعدد (17,123) شكوى، ثم شكاوى الاتصالات وأجهزة المحمول بعدد (16,667) شكوى، فيما سجلت شكاوى السلع المتنوعة عدد (10,142) شكوى، وشكاوى الخدمات والمرافق عدد (9,651) شكوى، وشكاوى التحريات عدد (8,727) شكوى، تليها شكاوى الأثاث والعقارات والمهمات بعدد (5,969) شكوى، وأخيرًا شكاوى السيارات بعدد (5,417) شكوى.

جغرافيًا، جاءت محافظة الإسكندرية في الصدارة بإجمالي عدد (20,051) شكوى، تلتها محافظة كفر الشيخ بعدد (9,620) شكوى، ثم محافظة الشرقية بعدد (8,423) شكوى، ومحافظة قنا بعدد (2,211) شكوى.

وقد نجح الجهاز في معالجة وإزالة أسباب (201,973) شكوى، بنسبة إنجاز غير مسبوقة بلغت 98%، وبمتوسط زمني لم يتجاوز 8 أيام لحل الشكوى، ما يعكس سرعة الاستجابة وفاعلية وكفاءة منظومة العمل داخل الجهاز في حماية حقوق المستهلكين.

واصلت الإدارة القانونية دورها المحوري في دعم قرارات الجهاز وتنفيذها، حيث قامت بإعداد عدد (2,107) قرار ملزم صادر عن مجلس إدارة الجهاز بشأن شكاوى المواطنين في مختلف القطاعات، إلى جانب إعداد عدد (609) إحالة إلى النيابة العامة في الحالات التي امتنعت فيها الجهات المُشكو في حقها عن تنفيذ القرارات الملزمة، تأكيدًا لسيادة القانون وحماية حقوق المستهلك. كما أعدت الإدارة عدد (115) رأيًا قانونيًا لدعم سرعة الفصل في الشكاوى وتحقيق العدالة الناجزة.

واستقبل مركز الاتصالات الرئيسي (Call Center) عدد (263,897) مكالمة واردة عبر الخط الساخن، تنوعت بين طلبات تسجيل شكاوى جديدة واستفسارات عن شكاوى قائمة. وقد تلقت الإدارة عدد (206,073) شكوى جديدة من خلال مختلف وسائل التواصل، جاءت في مقدمتها خدمة "الواتس آب" بإجمالي (83,905) شكوى، يليها الخط الساخن بـ (59,530) شكوى، ثم الموقع الإلكتروني للجهاز بـ (19,235) شكوى، يليها التسليم باليد بـ (14,834) شكوى، يليها الشكاوى الواردة عبر "منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء" والتي بلغت (12,594) شكوى، وأخيرا الشكاوي الواردة عبر تطبيق الهاتف المحمول والتي بلغت ( 12100) شكوي .



كما تم ضبط مخزن غير مُرخص يقوم بتصنيع وإعادة تعبئة مُنتج (الشاي ) من مواد مجهولة المصدر ضارة بصحة وسلامة المستهلك ، مُستخدما في ذلك أسماء علامات تجارية شهيرة متداولة بالأسواق ، وتم التحفظ علي المضبوطات بإجمالي 2 طن شاي وإحالة الواقعة للنيابة العامة وضبط مخزنين غير مُرخصين بمنطقة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية ، لتصنيع الكابلات والمواسير الكهربائية المقلدة من مواد مجهولة المصدر، مُستخدما في ذلك أسماء كبري العلامات التجارية الشهيرة المتداولة بالأسواق ، وتم التحفظ علي المضبوطات بكميات كبيرة وإحالة الواقعة للنيابة العامة .

كما يقوم جهاز حماية المستهلك بحملات مُوسعة للرقابة والتفتيش علي شركات تجارة وتوزيع المواد الغذائية بمنطقتي عين شمس - المطرية بنطاق محافظة القاهرة ، لمتابعة موقف الأسواق على أرض الواقع والجهود التي قامت بها الدولة من أجل الوقوف علي توافر وإتاحة السلع وانخفاضات الأسعار بالأسواق كما قام حماية المستهلك بالمرور والتفتيش علي حلقات التداول والتوزيع بكبري مخازن الجملة ونصف الجملة بمنطقة القومية والوراق بنطاق القاهرة الكبري ، لمتابعة موقف الأسواق على أرض الواقع والجهود التي قامت بها الدولة من استقرار في السياسات النقدية والإفراجات عن السلع وأثرها علي انخفاض الأسعار بالأسواق.

وقاد رئيس جهاز حماية المستهلك و محافظ بني سويف حملات مفاجئة وموسعة بالأسواق للرقابة ومتابعة أثر الجهود التي قامت بها الدولة علي انخفاض أسعار السلع، وأسفرت الحملات الرقابية علي مدار اليوم ، عن ضبط العديد من المخالفات والممارسات السلبية غير المنضبطة ، وتحرير ( 111 ) محضر وأبرز المخالفات هي عدم الإعلان عن الأسعار ،وإحالة المخالفين علي الفور للنيابة العامة.

كما تم إطلاق " تطبيق حماية المستهلك" للهواتف الذكية ، بالتعاون مع مركز معلومات ودعم إتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تيسيراً علي المواطنين في تقديم الشكاوي والبلاغات وكذا إتاحة بعض خدمات الجهاز للجمهور الكتروني كما استقبل رئيس جهاز حماية المستهلك الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الإتصالات، صباح اليوم ،لمناقشة آلية عمل شكاوي المستهلكين بين الجهازين، ووضع آلية عمل مميكنة لنظام شكاوي المستهلكين لتسهيل تداول بيانات الشكاوي بين الجانبين وبحث الملفات ذات الإهتمام المشترك .



كما تم ضبط مخزن ، بمركز طنطا بمحافظة الغربية ، لإعادة تدوير وتعبئة المبيدات الزراعية منتهية الصلاحية في عبوات أخري سارية الصلاحية ، مُستخدما في ذلك أسماء كبري العلامات التجارية الشهيرة المتداولة بالأسواق ، وتم التحفظ علي المضبوطات وإحالة الواقعة للنيابة العامة وقاد رئيس جهاز حماية المستهلك و محافظ الإسماعلية حملات مفاجئة وموسعة بالأسواق للرقابة والمتابعة الميدانية لتنفيذ قرارات رئيس الوزراء ، بشأن السبع سلع الإستراتيجية لضبط الأسواق وأسعار السلع، وأسفرت الحملات ، عن ضبط العديد من المخالفات ، وتحرير ( 111 ) محضر وأبرز المخالفات هي عدم الإعلان عن الأسعار ،وإحالة المخالفين للنيابة العامة.

ووقع جهازحمايةالمستهلك " ة بروتوكول تعاون مع " الجهاز القومي لتنظيم الإتصالات " ، لتعزيز آليات التعاون بين الطرفين فيما يخص الارتقاء بإجراءات حماية حقوق مستخدمي خدمات قطاع الاتصالات، وقد نص الاتفاق الموقَع بين الطرفيّن على إطلاق منصة رقمية مشتركة للشكاوى المُتعلقة بخدمات الاتصالات، تتضمن آلية عمل مميكنة لتسهيل عملية تداول البيانات الخاصة بالشكاوى وقاعدة بيانات للشكاوى الواردة إلى جهاز حماية المستهلك والخاصة بخدمات الاتصالات ومنظومة رقمية لتسجيل الشكاوى كما التقى رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان ، بمقر المجلس لعقد حلقة نقاشية "حول دور جهاز حماية المستهلك في ضبط الأسواق وأسعار السلع وحماية حقوق المستهلك بإعتباره حق من حقوق الإنسان، واتفق الجانبان على أن يكون هناك بروتوكول تعاون بين جهاز حماية المستهلك والمجلس القومي لحقوق الإنسان، بهدف تعزيز التعاون بين الجهات لمعنية للتوعية بحقوق المستهلك .

كذلك اطلاق مبادرة تجارة الكترونية مُنضبطة، بمشاركة كافة شركات ومنصات التجارة الإلكترونية وشركات الشحن، وذلك للإعلان عن الضوابط والإجراءات في هذا القطاع، فضلاً عن حل شكاوي المستهلكين وإطلاق تطبيق " جهاز حماية المستهلك " للهواتف الذكية، بالتعاون مع "مركز معلومات مجلس الوزراء"، تيسيرًا علي المواطنين في تقديم الشكاوي والبلاغات، فضلاً عن إتاحة خدمات الجهاز للجمهو رقمياً. كما تم ضبط مخزن لتعبئة الزيوت مجهولة المصدر بمحافظة الشرقية، مُخالفًا لإشتراطات الصحة والسلامة، مُستخدمًا في ذلك أسماء كُبري العلامات التجارية الشهيرة المتداولة بالأسواق ، وتم التحفظ علي المضبوطات، وإحالة الواقعة للنيابة العامة مع بحث ضوابط الإعلانات المُضللة والخادعة والوقف الفوري لها، والمسابقات التجارية بمختلف وسائل الإعلام مع رئيس المجلس الأعلي للإعلام ، وتم الإتفاق بين الجانبين علي أن تكون الإعلانات مستوفاه الشروط القانونية ومنها، تراخيص الجهات المعنية لكل منتج مُعلن عنه سواء منتجات طبية أو منتجات مكملات غذائية أو أدوية، فتكون التراخيص من الهيئات الآتية ( وزارة الصحة / هيئة الدواء / هيئة سلامة الغذاء ) .

وأطلق جهاز حماية المستهلك حملة " حقك مسؤوليتنا" بالتعاون مع الهيئة العامة للإستعلامات وذلك بهدف رفع الوعي المجتمعي لدي عموم المستهلكين ، وفي سبيل التنسيق مع كافة مؤسسات الدولة المعنية بهذا الأمر وعلي رأسهم الهيئة العامة للإستعلامات كونها المنوط بها التثقيف ورفع الوعي المجتمعي بمختلف القضايا.

وجائت نتيجة الحملة، بإٍستهداف المحافظات المختلفة وعددها 23 محافظة بإجمالي مستفيدين من الحملة 5355 مواطن وقام جهاز حماية المستهلك ، وبالتنسيق مع المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام، وقف ومنع تداول اعلان " ب لبن "، وذلك لمُخالفته لقواعد النظام العام والآداب العامة وإحتواء المادة الإعلانية علي التمييز بين المواطنين والإساءة إليهم، بما يتضمن مخالفة صريحة لنص المادة "13" من قانون حماية المستهلك، فضلًا عن وجود إساءة واضحة للعلامة التجارية لشركة العبد للحلويات خلال شهر ابريل 2025.