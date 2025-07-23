شكرا لقرائتكم خبر عن معادلة 9 برامج جديدة لجامعة هارتفوردشاير– مصر وفقًا لنظيراتها في الجامعات المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسر جامعة هارتفوردشاير– مصر أن تعلن عن موافقة المجلس الاعلي للجامعات معادلة شهادات البكالوريوس و الليسانس الصادرة عن جامعة هارتفوردشاير، والتي تُقدَّم من خلال مؤسسة جلوبال الجامعية، بما يُعادل الدرجات العلمية المناظرة التي تمنحها الجامعات المصرية الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 ولائحته التنفيذية في مختلف التخصصات بالاضافة الي معادلة البرامج الاخري التي تقدمها الجامعة ليصبح 21 برنامج تم معادلته.

ويعكس هذا القرار ثقة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في جودة التعليم الذي توفره الجامعة، وحرصها على ضمان توافق البرامج الأكاديمية مع المعايير المعترف بها محليًا ودوليًا. يسهم هذا الاعتماد في تمكين طلاب جامعة هارتفوردشاير– مصر من الحصول على كامل حقوقهم المهنية المرتبطة بتخصصاتهم الأكاديمية، بما يشمل إمكانية التسجيل في النقابات المهنية المعنية، مثل نقابة الصيادلة، ونقابة المهندسيين، وغيرها من النقابات ذات الصلة، وذلك بحسب التخصص الذى يدرسه الطالب. ويُعد هذا الإنجاز خطوة محورية تسهم في تعزيز جاهزية خريجي الجامعة للانخراط بفاعلية في سوق العمل المصري، والانضمام إلى الكيانات المهنية الرسمية المعترف بها داخل الجمهورية. كما تجدد الجامعة تأكيدها على التزامها المستمر بتقديم تجربة تعليمية متكاملة تُشجع على التميز الأكاديمي، وتُعزز الإبداع والابتكار، بما يفتح أمام خريجيها آفاقًا واسعة على المستويين المحلي والدولي.

وشمل قرار المعادلات الجديدة للبرامج لكلا من الكليات التالية:

كلية الفنون الابتكارية

• تم معادلة درجة البكالوريوس لبرنامج العمارة بكلية الفنون الابتكارية بما يعادلها درجة البكالوريوس في الفنون الجميلة (العمارة) التي تمنحها الجامعات المصرية.

• تم معادلة درجة البكالوريوس للبرنامج النوعي (ادارة الملابس والموضة) بكلية الفنون الابتكارية بما يعادلها درجة البكالوريوس التي تمنحها الجامعات المصرية. ويُعد البرنامج من البرامج المميزة التي تتيح للطلاب دراسة تخصص إدارة الملابس والموضة من خلال دمج الجانبين النظري والتطبيقي، مما يُمكنهم من التعمق في مجالي التصميم والإدارة، ويُكسبهم فهماً متكاملاً لسلسلة صناعة الأزياء من الفكرة وحتى التسويق، بما يؤهلهم للعمل في مجالات متنوعة داخل قطاع الموضة. كما يركز البرنامج على تطوير المهارات الإبداعية والقيادية للطلاب لمواكبة التطورات الحديثة في صناعة الموضة.

وتأتي هذه المعادلات الجديدة بالإضافة إلى البرامج التي تم معادلتها من قبل في الكلية ، والتي تشمل التصميم الرقمي للإعلام والعمارة الداخلية والتصميم.

كلية العلوم الطبية وعلوم الحياة

• تم معادلة درجة البكالوريوس لبرنامج علم النفس بكلية العلوم الطبية وعلوم الحياة بما يعادلها درجة الليسانس في الاداب (علم النفس) التي تمنحها الجامعات المصرية.

• تم معادلة درجة البكالوريوس لبرنامج (التغذية وعلومها) بكلية العلوم الطبية وعلوم الحياة بما يعادلها درجة البكالوريوس التي تمنحها الجامعات المصرية.

وتأتي هذه المعادلات الجديدة بالإضافة إلى البرامج التي تم معادلتها من قبل في الكلية، والتي تشمل علوم الصيدلة والصيدلة الاكلينيكية.

كلية ادارة الاعمال

• تم معادلة درجة البكالوريوس للبرنامج النوعي (ادارة الاعمال مع نظم المعلومات) بكلية ادارة الاعمال بما يعادلها درجة البكالوريوس في التجارة التي تمنحها الجامعات المصرية. يوفر البرنامج للطلاب فرصة دراسة تخصصين متكاملين يجمعان بين مهارات إدارة الأعمال وتقنيات نظم المعلومات الحديثة، مما يُمكّنهم من فهم آليات العمل الإداري وتطبيق الحلول التقنية الفعالة لدعم اتخاذ القرار وتحسين أداء المؤسسات في بيئات العمل المتطورة.

• تم معادلة درجة البكالوريوس للبرنامج النوعي (ادارة الاعمال مع القيادة والادارة) بكلية ادارة الاعمال بما يعادلها درجة البكالوريوس في التجارة التي تمنحها الجامعات المصرية. يتيح البرنامج للطلاب دراسة تخصصين متكاملين يجمعان بين مهارات إدارة الأعمال ومفاهيم القيادة والإدارة الفعّالة، مما يؤهلهم لتطوير القدرات القيادية واتخاذ القرارات الاستراتيجية التي تساهم في نجاح المؤسسات وتحقيق أهدافها في بيئات العمل المتغيرة.

وتأتي هذه المعادلات الجديدة بالإضافة إلى البرامج التي تم معادلتها من قبل في الكلية، والتي تشمل المحاسبة والتمويل، ادارة تكنولوجيا المعلومات للاعمال، ادارة الاعمال، والتسويق باستخدام التواصل الرقمي.

كلية الهندسة وعلوم الحاسب

• تم معادلة درجة البكالوريوس لبرنامج علوم الحاسب (الشبكات والامن السيبراني) بكلية الهندسة وعلوم الحاسب بما يعادلها درجة البكالوريوس في الحاسبات والمعلومات التي تمنحها الجامعات المصرية.

• تم معادلة درجة البكالوريوس لبرنامج (الهندسة الكهربائية والالكترونية) بكلية الهندسة وعلوم الحاسب بما يعادلها درجة البكالوريوس في الهندسة التي تمنحها الجامعات المصرية.

وتأتي هذه المعادلات الجديدة بالإضافة إلى البرامج التي تم معادلتها من قبل في الكلية، والتي تشمل الذكاء الاصطناعي، الهندسة الميدانية، والهندسة الميكانيكية والميكاترونكس.

وجدير بالذكر تقدم جامعة هارتفوردشاير– مصر من خلال مؤسسة جلوبال الجامعية برامج كلية الهندسة وعلوم الحاسبات، والتى تُطرح في مسار دراسي يمتد لأربع سنوات فقط، ما يُمثل ميزة تنافسية فريدة تُوفر على الطلاب عامًا دراسيًا مقارنة بالعديد من البرامج المماثلة.

كما تعلن كلية ادارة الاعمال بجميع برامجها بالأضافة الي برنامج الشبكات والامن السيبراني و برنامج الهندسة الكهربائية والالكترونية عن فرصة استثنائية مخصصة للطلاب المتفوقين، وَفقًا لمعايير جامعة هارتفوردشايرالبريطانية (UH-UK)، يُمكن للطلاب المتفوقين تخطي سنة الإعداد (Foundation Year) والانضمام مباشرة إلى البرنامج الأكاديمي، مما يتيح لهم إتمام دراستهم الجامعية خلال ثلاث سنوات فقط، بشرط استيفاء معايير التفوق الأكاديمي المطلوبة. وتنطبق هذه الميزة على الطلاب الحاصلين على جميع أنواع الشهادات الدراسية (الثانوية العامة، IGCSE، الدبلومة الأمريكية، وغيرها)، حيث يمكنهم في حال تحقيقهم لشروط التفوق الاستفادة من هذا النظام المختصر والمُعتمد دوليًا. تأتي هذه الخطوة في إطار حرص كلية ادارة الاعمال وكلية الهندسة على تمكين الطلاب المتميزين من التخرج المبكر والانخراط في سوق العمل أو استكمال دراساتهم العليا في وقت أقل، مع الحفاظ على أعلى معايير الجودة الأكاديمية. وايضا تُركز هذه البرامج على الجوانب التطبيقية والعملية، وتُتيح للطلاب فرصًا حقيقية لاكتساب المهارات التقنية المطلوبة مما يعزز من فرص توظيفهم فور التخرج.

ويأتي هذا الاعتماد ليمثل خطوة مهمة في تعزيز مكانة جامعة هارتفوردشاير في مصر، وتؤكد الجامعة التزامها الدائم بتوفير بيئة تعليمية متكاملة تدعم الإبداع، والابتكار، والتميز الأكاديمي، بما يعزز من فرص خريجيها محليًا وعالميًا.