شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة: نحرص على تذليل المعوقات أمام قطاع الصناعة والان مع تفاصيل الخبر

التقى الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، المهندس محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، لبحث سبل دعم الصناعة والفرص الاستثمارية بمحافظة القاهرة.

وأكد محافظ القاهرة على حرص محافظة القاهرة على التعاون مع اتحاد الصناعات المصرية لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمواصلة جهود دعم القطاع الصناعي، مع الاستمرار في مسار تعزيز دور وإسهام القطاع الخاص، وزيادة الاستفادة من المناطق والمجمعات الصناعية، بما يسهم بشكل إيجابي في دعم ركائز الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية الشاملة.

وأشار محافظ القاهرة إلى حرص محافظة القاهرة على تذليل مختلف المعوقات والتحديات التي تواجه قطاع الصناعة، من خلال تضافر جهود الأجهزة والجهات المعنية، والعمل على تبسيط الإجراءات لتشجيع الاستثمارات الصناعية القائمة والجديدة، وتسهيل إجراءات الحصول على التراخيص الصناعية، وتفعيل خريطة الاستثمار الصناعي بالقاهرة.



