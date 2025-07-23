شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية: ارتفاع قاتل فى معدلات سوء التغذية بين سكان غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر تيدروس أدهانوم جيبرييسوس مدير منظمة الصحة العالمية من التدهور الخطير في الوضع الإنساني بقطاع غزة، مؤكدًا أن 90% من السكان يواجهون صعوبة بالغة في الحصول على مياه صالحة للشرب، وسط تصاعد معدلات سوء التغذية القاتل، وخاصة بين الأطفال.

وفي مؤتمر صحفى، أكد المدير العام للمنظمة الأممية أن "ما يحدث في غزة مأساة إنسانية غير مسبوقة"، داعيًا إلى توفير الحماية لأطقم منظمة الصحة العالمية والوكالات التابعة للأمم المتحدة، التي تواصل العمل رغم المخاطر الشديدة.

كما انتقد بشدة أوامر الإخلاء الإسرائيلية التي طالت ما يقرب من 90% من مساحة قطاع غزة، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات تعيق إيصال المساعدات الطبية والغذائية، وتزيد من معاناة المدنيين المحاصرين.

وأضاف: "نحن مصممون على البقاء في غزة، وسنواصل تقديم الدعم الطبي رغم الظروف القاتلة، لكننا نحتاج إلى ضمانات بالحماية، واحترام القوانين الدولية الإنسانية".