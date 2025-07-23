شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيست يصوت لصالح مشروع قانون لفرض سيادة إسرائيل على الضفة وغور الأردن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صوت الكنيست الإسرائيلى لصالح مشروع قانون يدعو لفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية وغور الأردن.

ووفق القناة 12 الإسرائيلية، فإن مشروع القرار قدمه أعضاء في الائتلاف الحاكم قبل بدء عطلة الكنيست، ويحظى بدعم صريح من وزراء بارزين، منهم وزير الطاقة إيلي كوهين الذي قال إنه سيؤيد القرار، واصفا إياه بالتاريخي وقد حان وقته.

يشار إلى أن مشروع قرار يدعم فرض ما سماه "السيادة الإسرائيلية" على الضفة الغربية لا يعتبر قانونا نافذا بل إعلان موقف، وهو غير ملزم للحكومة الإسرائيلية التي هي الجهة المخولة باتخاذ هذا النوع من القرارات.

وتعكس هذه التحركات تصعيدا سياسيا موازيا للتصعيد الميداني المتواصل عبر الاقتحامات والمداهمات والاعتقالات والحملات العسكرية المستمرة منذ السابع من أكتوبر 2023.