شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس القومى للمرأة يهنئ القيادة السياسية والشعب المصري بذكرى ثورة 23 يوليو والان مع تفاصيل الخبر

المستشارة أمل عمار:

- المرأة المصرية تمثل خط الدفاع الثالث للوطن

- المرأة المصرية شريكة في كافة المحطات الفارقة من تاريخ الوطن

- المرأة المصرية العظيمة لازالت تجني ثمار دعمها المستمر لوطنها وتعيش أزهى عصورها في ظل إرادة سياسية حكيمة وواعية

يتقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة المستشارة أمل عمار، وجميع عضواته وأعضائه، ونائبته، وفروعه بالمحافظات، بخالص التهاني القلبية إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وإلى الشعب المصري العظيم، بمناسبة الذكرى الثالثة والسبعين لثورة 23 يوليو الخالدة.

وفى هذه المناسبة الوطنية، تؤكد المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس، على التقدير العميق للدور الوطني المشرف للمرأة المصرية التي كانت ولا تزال في طليعة الصفوف، تدافع عن الوطن وتصون مقدراته، مشيرة إلى أن المرأة المصرية تمثل خط الدفاع الثالث للوطن، و شريكة في كافة المحطات الفارقة من تاريخ الوطن، ومن بينها ثورة 23 يوليو التي شكلت نقطة تحول كبرى فى حياة المصريين.

وأكدت رئيسة المجلس القومي للمرأة، أن المرأة المصرية العظيمة لازالت تجني حتى اليوم ثمار دعمها المستمر لوطنها، حيث تعيش أزهى عصورها في ظل إرادة سياسية حكيمة وواعية، تؤمن بدورها، وتحمي مكتسباتها، وتوفر لها كافة سبل التمكين في جميع المجالات.



